Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, Huawei ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı ve bu süreçte “çok paradan” vazgeçti. Polonyalının temsilcileri GOAL ve SPOX'a doğruladı.

Çinli teknoloji şirketinin, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'yı siber saldırılara karşı korumada yardım ettiği iddia ediliyor.

Lewandowski, firmanın Avrupa'daki müşteri erişimini genişletmesine yardımcı olan Huawei'nin küresel bir marka elçisiydi, ancak şimdi tüm bağları kopardı ve kendisine yaklaşık 5 milyon Euro'ya mal olabilecek bir anlaşmadan vazgeçti.

Ne söylendi?

33 yaşındaki danışmanı Tomasz Zawislak, Lewandowski'nin Huawei ile olan sponsorluk anlaşması hakkında AFP haber ajansına şunları söyledi:

"Bugün Robert Lewandowski ve Huawei markası arasındaki pazarlama işbirliğini sona erdirme kararı aldık."

“Bizim tarafımızdaki tüm reklam hizmetlerinin uygulanmasının” askıya alınacağını da sözlerine ekledi, ancak bu eylemin yapılması için resmi bir sebep vermedi.

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Lewandowski, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesinin Vladimir Putin tarafından onaylanmasından bu yana Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.

26 Şubat'ta Bayern için Eintracht Frankfurt'a karşı sahaya çıkarken mavi ve sarı renkli kaptan kol bandı taktı.

Polonyalı yıldız, ülkesinin 24 Mart'ta Rusya ile oynanacak bir Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasını boykot etme kararını kamuoyu önünde destekledi.

Bu karşılaşma, FIFA ve UEFA'nın Rus takımlarının - ulusal ve yerli - bir sonraki duyuruya kadar kıtasal ve küresel rekabetten men edileceğini açıklamasının ardından takvimden silindi.

Lewandowski sosyal medyada şunları yazdı: “Bu doğru bir karar!'

“Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği bir durumda Rus milli takımıyla bir maç oynamayı hayal bile edemiyorum.

Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız.”

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