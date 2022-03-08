Kylian Mbappe, pazartesi günü antrenmanda kendisine yaptığı müdahalenin ardından ırkçı ve nefret dolu mesajlarla hedef alınan takım arkadaşı Idrissa Gueye'yi savundu.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid'e karşı oynayacakları maç öncesinde hafta başında aldığı darbenin ardından sakatlandı.

Gueye’nin, Mbappe ile girdiği ikili mücadeleyi gösteren fotoğraflar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Ardından Senegalli futbolcu, kulübün en golcü oyuncusunu sakatladığı için bazı taraftarlardan küfürlü mesajlar aldı.

Ne söylendi?

Gueye'nin karısı da çevrimiçi troller tarafından hedef alındı ​​ve Mbappe sosyal medyada paylaştığı gönderisinde takım arkadaşına yöneltilen hakaretlerin son bulmasını isteyen bir paylaşım yaptı.

23 yaşındaki oyuncu, Instagram hikayesinde bir golü kutlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak ikili arasında herhangi bir kötü his olduğuna dair herhangi bir öneriyi reddetti.

Fransız golcü, gönderisinde Gueye'yi şu başlıkla etiketledi: "Hep birlikte. Her zaman. Burası Paris."

Instagram @k.mbappe

Mbappe'nin durumu nasıl?

Başlangıçta, Mbappe’nin PSG'nin Santiago Bernabeu’da oynayacağı maçta oynamama ihtimali belirmişti.

Neyseki korkulan olmadı ve yapılan incelemelerin ardından Fransız yıldızın durumunun ciddi olmadığını doğrulandı.

Fransız oyuncu, Mauricio Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi’ndeki 24 kişilik kadrosuna dahil edildi ve taraftarlar Mbappe’yi, Arjantinli menajerin ilk 11’inde görmek için sabırsızlanıyor.

Parc des Princes'teki ilk maçı PSG, son saniyelerde bulduğu golle kazandı.

PSG, aldığı galibiyetin ardından İspanya’ya 1-0’lık skorun avantajıyla gidecek.

Fransız yıldız Mbappe, Real Madrid’e attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7. maçta 5. golünü atmış oldu.

Ligue 1’de 19 gol atan Mbappe, Fransız kulübünün yaz transfer döneminde ısrarla kadrosunda tutmak istediği oyuncu olarak da göze çarpıyor.

Yıldız oyuncunun Madrid karşısındaki performansı, PSG için hayati öneme sahip olacak.

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