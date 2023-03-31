Real Madrid patronu Carlo Ancelotti, en çok kazanan teknik direktörler listesinde ilk 5'te bile değil

- Carlo Ancelotti'nin 4 Şampiyonlar Ligi kupası var
- Diego Simeone ondan 3 kat fazla kazanıyor
- Ancelotti listenin gerilerinde
NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde veya FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda zafer yaşamış olmak, teknik direktörler için yüksek maaş anlamına gelmiyor. L'Equipe, dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinin listesini açıkladı. Ancak son yılların en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak görülen Carlo Ancelotti meslektaşlarının bir hayli gerisinde.
CARLO ANCELOTTI LİSTEDE KAÇINCI SIRADA? Yıllık 9.597.204 sterlin kazanan Carlo Ancelotti, en çok kazanan teknik direktörler listesinde 7. sırada yer alıyor.
LİSTE NASIL? L'Equipe'in hazırladığı en çok kazanan teknik direktörler listesi şu şekilde:
- 1. Diego Simeone - Atletico Madrid - £29.846.244
- 2. Pep Guardiola - Man City - £19.721.724
- 3. Jurgen Klopp - Liverpool - £15.714.096
- 4. Graham Potter - Chelsea - £11.917.404
- 5. Max Allegri - Juventus - £11.284.620
- 6. Thomas Tuchel - Bayern Münih - £10.547.580
- 7. Carlo Ancelotti - Real Madrid - £9.597.204
- 8. Simone Inzaghi - Inter - £8,753,484
- 9. Jose Mourinho - Roma - £8,120,712