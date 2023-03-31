Real Madrid patronu Carlo Ancelotti, en çok kazanan teknik direktörler listesinde ilk 5'te bile değil

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son zamanlarda İspanyol devindeki başarılarına rağmen en çok kazananlar listesinde gerilerde kaldı.

Carlo Ancelotti'nin 4 Şampiyonlar Ligi kupası var

Diego Simeone ondan 3 kat fazla kazanıyor

Ancelotti listenin gerilerinde

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde veya FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda zafer yaşamış olmak, teknik direktörler için yüksek maaş anlamına gelmiyor. L'Equipe, dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinin listesini açıkladı. Ancak son yılların en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak görülen Carlo Ancelotti meslektaşlarının bir hayli gerisinde.

CARLO ANCELOTTI LİSTEDE KAÇINCI SIRADA? Yıllık 9.597.204 sterlin kazanan Carlo Ancelotti, en çok kazanan teknik direktörler listesinde 7. sırada yer alıyor.

LİSTE NASIL? L'Equipe'in hazırladığı en çok kazanan teknik direktörler listesi şu şekilde: