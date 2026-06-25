Real Madrid, oyuncusunu geri aldı… ve hemen satışa çıkardı

Real Madrid kulübü, İtalyan kulübü Como’nun yetkililerine Arjantinli futbolcu Nico Baz’ın geri alım opsiyonunu kullanacağını bildirdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, X sitesindeki hesabından "Real Madrid, Como'ya Nico Baz'ın geri alım opsiyonunu 9 milyon euro karşılığında kullanacağını resmi olarak bildirdi" dedi.

Romano, “Baz, Real Madrid’e geri dönecek; Como kulübüne ise bugünden pazartesi gününe kadar 60 milyon euro karşılığında onu yeniden transfer etme fırsatı tanınacak” diye ekledi.

"Como bu süre içinde transferi tamamlayamazsa, Baz önümüzdeki hafta resmi olarak Real Madrid'e geri dönecek ve kulüp onu 60 milyon avroyu aşan bir bedel karşılığında transfer piyasasına sunacak" diye açıkladı.

"Marca" gazetesi, Real Madrid'in Perşembe günü taraflar arasında yapılan toplantıda, Baz'ı geri satın alma kararlılığını Como'ya yinelediğini ve daha sonra onu satmaya karar vermesi durumunda müzakere önceliğini kulübe vereceğini belirtti.

Real Madrid, geçtiğimiz günlerde bu konuyu İtalyan kulübüne gayri resmi olarak bildirmiş, ardından iki tarafın bir araya geldiği toplantıda kararını resmi olarak teyit etmişti.

Real Madrid’in bu hamlesi, uygun bir maddi getiri elde etmeden en önemli genç yeteneklerinden birini elinden çıkarmamak ve kulübün sezon boyunca gelişimini yakından takip ettiği Baz’ın geleceği üzerindeki kontrolünü elinde tutmak amacıyla yapıldı.

Niko Baz’ın İtalya Ligi’nde sergilediği performans, Real Madrid yönetiminin onun haklarını geri kazanması gerektiği konusundaki inancını pekiştirdi.

Niko Baz’ın isteği, teknik direktör Cesc Fàbregas yönetimindeki Como’da kalmaktı; ancak bu adımın ardından, oyuncunun geleceğinin belirlenmesinde son sözü Real Madrid söyleyecek.