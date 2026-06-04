Florentino Pérez, Perşembe günü İspanyol televizyon programı Horizonte Cuatro'da verdiği röportajda son derece hırslı bir tavır sergiledi. "La Real"in başkanı, İspanyol devinin önümüzdeki hafta bir yıldız oyuncuya devasa bir teklifte bulunacağını açıkladı.

"Salı günü, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olan bir kulüpte oynayan bir yıldız oyuncuya 150 milyon euroluk bir teklifte bulunacağım," diyen Pérez, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Real Madrid'in yüksek hedefleri olduğunu açıkça ortaya koydu.

Real Madrid başkanı hemen birkaç ismi eledi. "Michael Olise harika bir oyuncu, ama aradığımız o değil. Teklif Erling Haaland, Harry Kane ve Jérémy Doku için de yapılmayacak."

Pérez ayrıca bunun Premier League'den bir oyuncu olmadığını da açıkça belirtti. "Cristiano Ronaldo veya Kaká seviyesinde genç bir oyuncu. Gerçek bir Galáctico." Başkan bu sözleriyle, Real Madrid'in Brezilyalı Ronaldo ve David Beckham gibi sadece pahalı üst düzey oyuncuları transfer ettiği döneme atıfta bulunuyor.

"Ancak bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepinizle gelecek hafta görüşürüz," diyerek Pérez, İspanya'daki gazetecileri gelecek hafta Salı gününe kadar merakta bıraktı.

Real Madrid gerçekten 150 milyon avroya bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katarsa, bu bir transfer rekoru anlamına gelir. Rekor şu anda 2023 yılında 127 milyon avroya transfer edilen Jude Bellingham'a ait.

İspanya'dan gelen haberlere göre Real Madrid, Denzel Dumfries (Inter) ve Ibrahim Konaté (Liverpool) ile anlaşmaya yakın. José Mourinho, İspanya'nın başkentindeki dev kulübün yeni teknik direktörü olmaya aday.