Real Madrid, Neymar için 350 milyon euro'yu gözden çıkardı

İspanyol devi Real Madrid, futbol tarihinin en yüksek bedeliyle Neymar'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Real Madrid futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirme hazırlığında.

Sport'ta yer alan habere göre İspanyol ekip, Paris Saint-Germain'nin yıldızı Neymar için 350 milyon euro teklif edecek.

Anlaşma sağlanırsa Neymar sezon başına 45 milyon euro alarak eski takım arkadaşı Lionel Messi'den daha fazla ücret kazanacak.

Madrid ekibi, Kylian Mbappe'nin ülkesinden ayrılmak istemediğini bildiği için, Neymar transferini daha olası bir hedef olarak görüyor.

Neymar bu sezon PSG formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıktı, 20 gol attı, 11 asist yaptı.