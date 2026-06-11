Real Madrid, Newcastle transferini kontrol altında tutuyor

Newcastle United, Anthony Gordon'un Barcelona'ya transferinin ardından Osasuna'nın kanat oyuncusu Víctor Muñoz'u kadrosuna katmak için büyük ilgi gösterdi.

"As" gazetesi, "El Chiringuito" programına atıfta bulunarak, Magpies'in teklifinin 35 milyon avroya ulaştığını, buna ek olarak 5 milyon avro da değişken ödemelerin olduğunu, ancak Real Madrid'in bu transfer için onay vermesi gerektiğini bildirdi.

Real Madrid, geçen yaz 5 milyon avroya sattığı Muñoz'un haklarının %50'sine sahip.

Ayrıca, "Los Blancos", gelecekteki herhangi bir transferde öncelik hakkını elinde tutuyor ve bu yaz 8 ila 10 milyon euro arasında bir bedel karşılığında geri alım opsiyonunu kullanma hakkına da sahip.

Bu nedenle, İngiliz kulübü ile Osasuna yönetimi ve oyuncunun kendisi arasında bir anlaşmaya varılırsa, bu konuda karar verme yetkisine sahip olan Real Madrid'in de onayı alınması gerekecek.

Real Madrid için bu transfer, önemli bir finansal katkı anlamına geliyor. Kulüp, 17,5 milyon avroluk garantili ödeme ve üzerinde anlaşmaya varılan değişkenlere bağlı olarak 2,5 milyon avroluk ek ödeme olmak üzere toplamda yaklaşık 20 milyon avro elde edecek.

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