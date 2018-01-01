Real Madrid, Nabil Fekir'le ilgileniyor

Real Madrid, Lyon'un Fransız yıldız ismi Nabil Fekir'le ilgileniyor.

Yaz döneminde Ronaldo'yu Juventus'a satan ve akabinde Portekizli yıldızın yerini dolduramayan Real Madrid, hücum bölgesinde çeşitli opsiyonlar denerken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Lyon formasıyla harikalar yaratan Nabil Fekir için teklifte bulundu. Kariyeri boyunca yalnızca Lyon forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, Santiago Bernabeu'ya taşınabilir.

Bu sezon Lyon formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Fekir, 7 gol ve 4 asistlik skor performansı sergiledi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun adı daha önce Chelsea, Liverpool ve Barcelona gibi takımlarla anılmıştı.