Canlı Skorlar
Real Madrid

Real Madrid, Nabil Fekir'le ilgileniyor

Yorum()
Getty Images
Real Madrid, Lyon'un Fransız yıldız ismi Nabil Fekir'le ilgileniyor.

Yaz döneminde Ronaldo'yu Juventus'a satan ve akabinde Portekizli yıldızın yerini dolduramayan Real Madrid, hücum bölgesinde çeşitli opsiyonlar denerken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Lyon formasıyla harikalar yaratan Nabil Fekir için teklifte bulundu. Kariyeri boyunca yalnızca Lyon forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, Santiago Bernabeu'ya taşınabilir.

Bu sezon Lyon formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Fekir, 7 gol ve 4 asistlik skor performansı sergiledi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun adı daha önce Chelsea, Liverpool ve Barcelona gibi takımlarla anılmıştı.

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
Çaykur Rizespor'da Jach ve Traore ile yollar ayrılıyor
Sonraki haber:
Galatasaray'da tarihe geçen genç: Mustafa Kapı
Sonraki haber:
Sead Kolasinac: Hepimiz Mesut Özil'in arkasındayız
Sonraki haber:
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ikinci yarısı ne zaman başlayacak?
Sonraki haber:
Inter, Ocak ayında Radja Nainggolan'ı satabilir
Kapat