Real Madrid, Mourinho için milyonlar harcıyor

Benfica, Salı akşamı X platformunda yayınladığı resmi bir açıklamada, José Mourinho'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Bu arada, Fulham'dan gelen Marco Silva'nın, Lizbon'un dev kulübünde vatandaşı Mourinho'nun halefi olacağı da netleşti.

Benfica, Real Madrid'in sözleşmede belirtilen 15 milyon avroluk tazminat bedelini karşıladığını ve bu sayede Mourinho'nun daha erken ayrılabileceğini vurguladı. "The Special One", Portekiz'in başkentinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeye sahipti.

Mourinho'nun daha önce de teknik direktör olarak görev yaptığı Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Başkan Florentino Pérez, geçen hafta deneyimli teknik adamın İspanyol devine geri döneceğini açıklamıştı.

Mourinho, 2025 yılında Fenerbahçe'den transfer ettiği Benfica'da bir yıl görev yaptı. Şampiyonluk kupası, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto'nun eline geçti. Benfica, şampiyonun sekiz puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Böylece Benfica'nın başına bugünden itibaren Silva geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör, Batı Londra'da beş yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce Fulham'dan bedelsiz ayrılma kararı almıştı. Lisbon'da iki yıllık sözleşme imzalayan Silva'nın sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Bu atama biraz ilginç, çünkü Silva'nın Benfica'nın büyük rakibi Sporting Portugal'da bir geçmişi var. Mourinho'nun halefi daha önce Estoril, Watford, Everton ve Olympiacos'ta çalışmıştı.