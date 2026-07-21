Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Michael Olise'yi Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle bağdaştıran haberlere rağmen, Fransız oyuncunun Bayern Münih'te kalacağını öngördü. Matthäus, Bavyera ekibinin rekabet edebilecek bir takım kurmaya devam ettiğini ve en önemli yıldızlarından birinden vazgeçmeyi planlamadığını vurguladı.

Matthäus, "Sky" ağına yaptığı açıklamalarda Bayern Münih'in kadrosunu güçlendirme konusunda doğru yolda ilerlediğini belirterek şöyle konuştu: "Kulüp başarı elde etmek istiyor ve halihazırda iki mükemmel transfer gerçekleştirdi. Planlarının henüz bitmediğine inanıyorum."

Matthäus, Olise'nin teknik rolü hakkında konuşarak, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile oyun kurucu mevkiinde forma giydiğini, ancak bu mevkinin Bayern içinde büyük bir rekabete sahne olduğunu açıkladı. Bild gazetesine göre.

Ve ekledi: "Olise, Fransa Milli Takımı'nda 10 numara mevkiinde oynadı, ancak Bayern bu mevkide zaten iki ya da üç oyuncuya sahip. Gerektiğinde forvet olarak da oynayabilir ve bunu Bayern ile yaptı."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağ kanattaki gerçek mevkiinde kendini daha rahat hissettiğini düşünüyorum ve orada, Dünya Kupası'nda Fransa ile forvet olarak sergilediklerine kıyasla Bayern ile daha iyi performanslar ortaya koydu."

Matthäus'un açıklamaları, Fransız basınında yer alan ve Olise'nin Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e transfer olma isteğini dile getirdiğini, takım içindeki atmosferi öğrenmek için aralarında Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni'nin de bulunduğu bazı Kraliyet kulübü oyuncularıyla konuştuğunu belirten haberler ışığında geldi.

Bu haberlere rağmen, 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve önümüzdeki sezonlara yönelik projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğü oyuncudan Bayern Münih'in vazgeçmeye niyetli olmadığı belirtiliyor.

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