Real Madrid, ABD ekibi Inter Miami'nin kaptanı Lionel Messi'nin babası ve bugün cumartesi günü hayatını kaybeden Jorge Messi için resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Beyaz-siyahlılar, resmi internet sitesinde yayımladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Real Madrid Kulübü, başkanı ve yönetim kurulu, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatı nedeniyle derin üzüntü içindedir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Kraliyet kulübümüz, Lionel Messi'ye, ailesine ve tüm sevdiklerine en içten taziyelerini iletmek ister."

Real Madrid'in, Messi'nin babası için taziye açıklamasını Barcelona'dan önce yayımladığını belirtmek gerekir.

"Olé" gazetesi, Messi'nin babasının ağır bir hastalıkla uzun bir mücadelenin ardından 68 yaşında hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Messi'nin babasının sağlık durumu uzun süredir kötüydü ve hastalıkla mücadelesini Dünya Kupası sırasında ve sonrasında sürdürmüştü. Bu nedenle, İspanya karşısındaki final maçının ardından Lionel Messi, iki aydır göremediği babasıyla biraz vakit geçirmek için acilen Rosario'ya gitmişti.

Messi'nin Cezayir karşısında ilk golünü attıktan sonra gözyaşlarına boğulması, babasının içinde bulunduğu hassas sağlık durumunun ilk işaretiydi; hatta turnuva sırasında onu görmeye gitme ihtimalini bile değerlendirmişti.

Jorge hastaneye yatmış, bir süre de Rosario'daki evinde kalmış ve her zaman eşi Celia'nın yanında olmuştu.