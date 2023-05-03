İngiliz orta saha Bellingham'ın gelecek sezon Real Madrid formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

NE OLDU? İspanyol medya kuruluşu MARCA'ya göre, aylarca süren perde arkası görüşmelerin ardından Madrid, 19 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardı.

Geçen hafta Los Blancos'un, Liverpool'un transferden çekilmesinin ardından İngiliz devi Manchester City ile rekabete girdiği aktarılmıştı.

Bunun üzerine Madrid'in, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Almanya'ya temsilciler gönderdiği ortaya çıktı.

Ancak Sky Germany, kişisel görüşmelerin ileri bir aşamada olmasına rağmen Real Madrid'in henüz resmi bir teklifte bulunmadığını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Dortmund'un Premier Lig kulüplerinden önemli teklifler aldığı bildirilmesine rağmen, Real Madrid bu transfer yarışında ciddi şekilde önde görünüyor.

Kulübün ciddi sportif projelerinin yanı sıra, Bellingham'ın özellikle transfer hedefleri açısından genç oyunculara önem veren Madrid'e olumlu baktığı düşünülüyor.

VE DAHA FAZLASI: Bu bağlamda, başkent kulübü genç orta saha oyuncuları Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'da olduğu gibi hızlı hareket etti.

Özellikle Aurelien Tchouameni'nin Liverpool taraftarlarına hatırlatılmasına gerek yok, çünkü Madrid'in erken bir anlaşma yapma becerisi Kırmızılar'ın taraftarlarını üzmüştü. Madrid, Bellingham transferiyle onu çok isteyen Pep Guardiola'nın da üzülmesine sebep oldu.

Dortmund'un 140 milyon €'luk (123,7 milyon £/154,5 milyon $) talep ettiği İngiliz oyuncu için Real Madrid; 100 € (88,3 milyon £/110,4 milyon $) ile 120 € (106,0 milyon £/132,m $) arasında bir bedel ödemesi bekleniyor.

MARCA'nın haberine göre müzakerelerin olumlu devam edeceği ve sezon sonunda bu transferin gerçekleşeceği aktarılıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Bellingham, bu sezon 11 gol ve 7 asistle Bundesliga şampiyonluk yarışında takımına katkı sundu. Takımı Dortmund, Bayern'in sadece bir puan gerisinde bulunuyor.

Dortmund, anlaşmanın tamamen kesinleşmesi ve duyurunun resmileştirilmesi için sezon sonunu bekleyecek.