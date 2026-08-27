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La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoMalaga
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Yardımcı olanlar:

Real Madrid - Malaga LaLiga maç önizlemesi

La Liga
Real Madrid
Malaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

2026-27 LaLiga sezonunda Real Madrid ile Malaga maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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La Liga - Hafta 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid - Málaga maçı 30 Ağustos 2026'da EST ile 11.00'de, GMT ile 16.00'da başlayacak.

Real Madrid - Málaga maçının bağlamı

Jose Mourinho yönetimindeki ikinci dönemini yaşayan Madrid, sezon açılışında Espanyol deplasmanında 22 milyon karşılığında kısa süre önce Levante'den transfer edilen Carlos Espi'nin 90. dakikada oyuna sonradan girerek attığı golle 2-1 galip gelmek zorunda kaldı. Jude Bellingham takımının ilk golünü atarken, asisti yetenekli Türk oyun kurucu Arda Guler yaptı. Bunun ardından Kylian Mbappe'nin hat-trick'i ve Vini Jr.'ın golü sayesinde Real Sociedad karşısında rahat bir 4-1 galibiyet aldılar.

EspiGetty Images

LaLiga'ya yeni yükselen Málaga sezona zorlu bir başlangıç yaptı; Atlético Madrid'e 2-0 kaybetti, ardından bir diğer yeni ekip Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma birçok açıdan geçmişi hatırlatan bir maç niteliğinde, çünkü iki takım da 2018'de LaLiga'dan düşmüş ve sonunda İspanya futbolunun en üst ligine birlikte geri dönmüş durumda.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid ve Málaga kimi transfer etti?

Real Madrid savunmaya birçok yeni oyuncu kattı; bunların başında Chelsea'den Marc Cucurella, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter'den Denzel Dumfries geliyor. Ancak manşet transferleri, €125 milyon bonservis bedeliyle Madrid'in son galactico'su olan genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande. Bernardo Silva da orta saha için Manchester City'den yapılan bir diğer akıllı yatırım; Portekizli oyun kurucu bedelsiz transferle geldi.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Málaga'nın bütçe kısıtlamaları, kulübü kiralık ve bedelsiz transferlerle sınırladı. LaLiga'nın alt sıralarına yönelen kulüp, Espanyol'dan Jose Salinas'ı, Celta Vigo'dan Carlos Dotor'u ve Leganés'ten Juan Cruz'u kadrosuna kattı.

Muhtemel ilk 11'ler

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Malaga Muhtemel kadrolar

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Real Madrid
RMA
Diziliş
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Malaga
MAL
Malaga crest
Malaga
MAL

Teknik direktör

  • J. Mourinho

Jose Mourinho bu maçta çok sayıda ilk takım oyuncusundan yoksun. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch ve Endrick'in tamamı sakat listesinde yer alıyor; bu da Madrid'in savunma ve hücum rotasyonunu zorluyor. Olası bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve kadroda şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor. Durum netleştikçe maç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Malaga teknik direktörü Juan Funes de sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor. Moussa Diarra, Fernando Calero ve Diego Murillo, Madrid deplasmanı için kadro dışı kalan isimler. Deplasman ekibinde listelenen bir ceza yok ve bu aşamada muhtemel ilk 11 de doğrulanmış değil.

Form durumu

RMA

RMA - Form

FTC
K1-2
COR
K0-1
S04
K0-3
ESP
K1-2
RSO
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MAL

MAL - Form

ALA
K4-2
CAC
K2-1
FUL
B2-2
ATM
K2-0
COR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Real Madrid maça güçlü bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son karşılaşmasında LaLiga'da Espanyol deplasmanında 1-2 kazanan Madrid, bundan önce hazırlık maçında Schalke 04'ü 0-3 mağlup etmişti. Madrid ayrıca sezon öncesinde Deportivo de A Coruna'yı 0-1, Ferencvaros'u 1-2 yenerken, bu beş maçlık süreçte puan kaybettiği tek mücadele Fiorentina ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma oldu.

Malaga'nın son dönemdeki karnesi ise çok daha dalgalı. Juan Funes'in ekibi son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. LaLiga'daki son sonuçları Atletico Madrid'e karşı 2-0'lık mağlubiyet olurken, sezon öncesi hazırlık maçında AD Ceuta FC'ye de 2-1 yenildiler. Fulham ile 2-2 berabere kalmaları ve Al Ittihad karşısındaki 2-2'lik eşitlik, Malaga'nın rekabet edebildiğini gösterdi; Al-Arabi karşısındaki 4-2'lik galibiyet ise bu beş maçtaki tek zaferleri oldu.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimMalaga
4
1
0
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
10Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Nisan 2018'de oynandı; Malaga, LaLiga'da sahasında Real Madrid'i ağırladı ve 1-2 kaybetti. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş kayıtlı karşılaşmada Real Madrid, Malaga'nın sıfır galibiyetine karşılık üç galibiyet ve iki beraberlikle açık üstünlük kurdu. Madrid bu beş maçta 10 gol atarken Malaga beş gol buldu; ortak çıkan tek sonuç ise Şubat 2016'da Malaga sahasında oynanan 1-1'lik beraberlikti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
K
K
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
K
K
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
B
K
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
K
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
K
8
GetafeGetafeGET
210113-23
K
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
B
B
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
B
B
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
B
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
B
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
B
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
B
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
B
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
B
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
B
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

Güncel LaLiga tablosunda Real Madrid altıncı sırada yer alırken Malaga, açılış fikstür turunun ardından 19. basamakta bulunuyor.

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