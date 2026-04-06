Real Madrid maçı öncesinde... Bayern, Barcelona'nın izinden gidiyor

2026/2027 sezonunun Şampiyonlar Ligi'nin gelecek versiyonunun hatları, 3 kulübün grup aşamasına resmi olarak katılmayı garantilemesinin ardından erkenden netleşmeye başladı.

Almanya'da Bayern Münih, Freiburg'u 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle alt ederek alışılageldiği üstünlüğünü teyit etti ve puanını 73'e yükseltti. Böylece, altın dörtlü dışındaki en yakın takipçisi Hoffenheim ile arasındaki farkı tam 23 puana çıkardı.

Bavyera devi, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımlar arasında yer almama ihtimali ortadan kalktı ve "Bundesliga"nın bu büyük kıtasal turnuvadaki ilk temsilcisi oldu.

Bayern, yarın Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile bu sezonun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacak.

Hollanda'da ise yolculuk lig şampiyonluğuyla taçlandırıldı. PSV Eindhoven, 29. haftada Utrecht'i 4-3 mağlup ettiği epik bir maçın ardından Hollanda Eredivisie şampiyonu olarak podyuma çıktı ve ülkesinin şampiyonu olarak gelecek sezon Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasında yerini garantiledi.

Hatırlanacağı üzere, Barcelona, 29. haftada Rayo Vallecano'yu mağlup ederek Avrupa kupalarına resmen ilk katılan takım olmuştu.

Bu galibiyet, Katalan kulübünü matematiksel olarak güvenli bölgeye taşıdı ve taraftarların kıtasal zaferleri geri kazanma beklentileri arasında, yeni formatındaki "Çift Kulaklı" turnuvaya erken dönüşünü garantiledi.

