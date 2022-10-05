NE OLDU? Bayer Leverkusen, Alonso'nun kulübün yeni başantrenörü olduğunu ve 30 Haziran 2024'e kadar bir sözleşme imzalandığını doğruladı.

İspanyol hoca; Bayern Münih, Liverpool ve Real Madrid'de yıldız bir oyunculuk kariyerine sahipti ve daha sonra menajer olarak kariyerini sürdürdü.

Real Madrid'in genç takımlarında antrenör olarak çalıştı ve ardından Real Sociedad B takımının başına geçti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Takım şu anda Bundesliga'da sekiz maçtan sadece bir galibiyet alabildi ve alt sıralarda yer alıyor.

Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto'ya 2-0 yenilmişti.

DAHA FAZLASI: Sportif direktör Simon Rolfes, kulübünün neden Alonso'ya geçtiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte, "Xabi Alonso'da, bir oyuncu olarak uzun yıllar mutlak dünya çapında bir profesyonel, akıllı bir stratejist...

"Ve en zorlu üç Avrupa liginde son derece başarılı olan bir teknik direktörle anlaştık" dedi.

NELER SÖYLEDİLER: "Almanya'da geçirdiğim zamandan beri Leverkusen'i mükemmel bir kulüp olarak tanıyorum.

"Bayer 04'ün her zaman harika oyuncuları oldu ve şu anki kadroda da çok kalite görüyorum" diye ekledi Alonso.

"Kulüple yaptığım görüşmelerde, şu anki zor duruma rağmen, prensipte hala iddialı hedeflere ulaşıldığı kısa sürede anlaşıldı.

"Bu görev için çok heyecanlıyım ve bu iddiayı yerine getireceğimizden eminim."

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