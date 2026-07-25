Real Madrid, Leipzig'e ikinci teklifini sundu: Diomande yeşil ışık yaktı

Real Madrid, yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma anlaşmasını tamamlamaya yaklaştı. İki taraf, oyuncunun teşvik primleri dahil 120 milyon euro karşılığında beyaz-siyahlıların saflarına geçmesini öngören nihai bir anlaşmaya varmanın eşiğine geldi.

Transfer konusunda uzmanlaşmış Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Real Madrid'in Diomande'yi kadrosuna katmak için yaptığı ikinci girişim başarıya ulaşma yolunda görünüyor. Leipzig, son saatlerde 100 milyon euro değerindeki ilk teklifi reddetmişti.

Aynı kaynaklara göre, iki kulübün yetkilileri şu anda yaklaşık 120 milyon euro değerindeki bir anlaşmaya son rötuşları yapmak için çalışırken, oyuncu İspanya'nın başkentine geçmeye ve Real Madrid forması giymeye çoktan onayını vermiş durumda.

Kendi cephesinde, güvenilir İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "X" platformundaki hesabından, Real Madrid'in Yan Diomande ile müzakerelerini hızlandırdığını ve kulübün önümüzdeki dönemde nihai bir anlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu açıkladı.

Real Madrid, 19 yaşındaki Diomande'de; hücum hattının her iki kanadında da oynayabilme yeteneği, hızı ve atakların ritmini değiştirmedeki becerisi sayesinde takıma çok yönlü hücum çözümleri sunabilecek bir oyuncu görüyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, kulüp yönetiminden hücum hattını daha fazla hıza sahip bir oyuncuyla güçlendirmesini istemişti. Bu durum, Diomande'yi kulüp koridorlarında büyük ilgi gören isimlerden biri haline getirdi.

Diomande için en yakın adres Paris Saint-Germain olarak görülüyordu. Oyuncuyla prensipte bir anlaşmaya varılmasının ardından, Leipzig ile bir uzlaşıya varılamaması nedeniyle transfer sekteye uğradı. Leipzig, 120 ile 130 milyon euro arasında bir bedel almakta ısrar ederken, oyuncuyu bir sezon daha kiralık olarak elinde tutma isteğini de sürdürüyordu.

Bu şartlar karşısında Paris ekibi, transferi tamamlamak için abartılı bir meblağ ödememeyi tercih ederek müzakerelerden çekilme kararı aldı.

Buna karşılık Real Madrid, son günlerde Bayern Münih'in oyuncusu Michael Olise'nin transferi etrafındaki medya gürültüsünden faydalanarak sessizce hareket etti. Beyaz-siyahlılar, bu ortamı değerlendirerek Almanya'daki hamlelerini yaptı ve Leipzig ile Diomande hakkındaki müzakerelerini sonuçlandırdı.