Real Madrid kanalı, Mbappé'nin kanlı transferinde Barcelona'yı suçluyor

Real Madrid kanalı, dün Cuma günü La Liga'nın 31. haftasında Girona ile oynanan maçta, takımın yıldızı Fransız Kylian Mbappé'ye penaltı verilmemesi konusunda Barcelona'yı suçladı.

Mbappé, maçın son dakikalarında ceza sahası içinde Girona oyuncusu Víctor Reus'tan yüzüne aldığı darbe sonucu kanamaya maruz kaldı, ancak hakem Albertola Rojas Real Madrid'e penaltı vermedi. Ayrıca, Trujillo Suárez liderliğindeki VAR ekibi de kararı gözden geçirmek için görüntüyü tekrar izlemeye çağırmadı.

Real Madrid kanalı, maç sonrası analiz programında şunları söyledi: "Real Madrid kötü oynadı, ancak aynı zamanda utanç verici bir hakem kararının sonuçlarına da maruz kaldı."

Merengue kanalı şunları ekledi: "Neyse ki elimizde birçok tekrar var ve hepsinde de bu pozisyonun açık bir penaltı olduğu görülüyor. Hatta bu bir çift penaltı, çünkü Victor Reyes de bacağıyla Mbappé'yi engelledi. Real Madrid, Negreira yüzünden bu bedeli ödüyor... Gördüğümüz şey, La Liga Negreira."

Barcelona, 2001'den 2018'e kadar İspanya Hakemler Teknik Komitesi Başkan Yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete danışmanlık hizmetleri karşılığında para ödediği gerekçesiyle spor yolsuzluğu suçlamalarıyla karşı karşıya.



