Real Madrid kadrosuna dönen Arda Güler'in hangi maçta oynayacağı belli oldu

Arda Güler sakatlığını atlatıp Real Madrid kadrosuna dönerken Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki oyuncu için planını yaptı.

Arda Güler bu sezon sakatlıklarla mücadele etti

Ancak Mallorca maçında yedekti ve formasına döndü

Ancelotti, Arda'yı oynatacağı maça karar verdi

NE OLDU? Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla mücadele ediyordu. 18 yaşındaki yetenek, La Liga'nın 19. haftasında oynanan Mallorca maçıyla Carlo Ancelotti'nin kadrosuna dönüş yaptı. Arda Güler'in Mallorca maçında süre almasa da Ancelotti onun için planlarını yaptı.

ARDA GÜLER İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK? Mundo Deportivo'nun haberine göre, Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşısında oynayacakları maçta Arda Güler'i sahaya sürmeyi düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynadığı Mallorca maçını Antonio Rüdiger'in tek golüyle 1-0 kazandı. Öğrencilerinin Mallorca karşısında farkı açması halinde Ancelotti'nin planı Arda Güler'i oyuna almaktı. Ancak bu gelişme bir sonraki maça ertelenmiş gibi görünüyor.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, La Liga puan tablosunun birinci sırasında. Ancak ikinci sıradaki Girona ile aynı puanı (48) paylaşıyor. Ancelotti'nin öğrencileri bir sonraki maçına 6 Ocak'ta Arandina karşısında çıkacak ve Arda Güler bu maçta forma şansı bulmayı umacak.