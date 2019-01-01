Real Madrid, Jose Mourinho'nun menajeriyle görüşüyor

Teknik direktör arayışı içinde olan ve Mourinho ile flörtleşen Real Madrid, Portekizli teknik adamın menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti.

Santiago Solari yönetiminde kötü günler geçiren ve bir hafta içinde hem Kral Kupası'na hem de Şampiyonlar Ligi'ne veda edip La Liga'da da zirveden uzaklaşan Real Madrid'de taşlar yerinden oynayabilir.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Madrid devi, Santiago Solari'nin yerine eski hocası Jose Mourinho'yu getirmeyi planlarken İspanyol basınından konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

AS'ın haberine göre Real Madrid, Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti. Mendes ile görüşmelere başlayan Real Madrid, şartlara bağlı olarak Mourinho'yu ikinci kez Santiago Bernabeu'ya getirecek.

Son olarak Manchester United'dan ayrılan ve şimdilerde boşta olan Jose Mourinho, zaman zaman verdiği demeçlerle Real Madrid'e yeşil ışık yakıyordu.