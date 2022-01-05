Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), futbolcuların güncel piyasa değerlerini belirledi. Sıralamanın en üstünde yer alan isim, 166 milyon euro’luk değeriyle Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior oldu.

Madrid ekibiyle La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yapan Vinicius Junior, şimdiden Avrupa’nın en değerli genç oyuncularının arasından sıyrılarak fark yaratmayı başardı.

Real Madrid’in 21 yaşındaki yıldızı, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland ve Manchester City’nin yıldızı Phil Foden’ı geride bıraktı.

İngiliz oyuncu Phil Foden 152 milyon euro’luk değeriyle ikinci sırada yer alırken Norveçli futbolcu Haaland ise 142 milyon euro’luk piyasa değeriyle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Listede kimler var?

CIES’in belirlediği listede; Manchester United formasını giyen Mason Greenwood, Bayern Leverkusen’de oynayan Florian Writz, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham gibi oyuncular bulunuyor.

Genç yıldızların bulunduğu CIES’in listesinde, Fenerbahçe’den 16.1 milyon euro’ya Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas da var.

Kuzey Makedonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 75.1 euro olarak güncellendi.

Vinicius Junior’un performansı

La Liga’da bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıkan Vinicius, 10 gol atıp 5 de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde ise şu ana kadar 6 maçta oynayan Brezilyalı genç yıldız, 2 gol atıp 5 asist yaparak toplamda 7 gole direkt katkı yaptı.

Real Madrid formasıyla toplamda 143 maça çıkan Vinicius, 26 gol atıp 32 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Brezilya’nın Flamengo takımında forma giydiği dönemde ise 49 maçta görev yaparken 10 gol atıp 4 asist katkısında bulunmuştu.

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