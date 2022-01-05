Beşiktaş, Millwall forması giyen kanat oyuncusu Jed Wallace ile ön sözleşme imzalayacak

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall’da forma giyen Jed Wallace'ın, Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

Wallace, temmuz ayının başında serbest oyuncu statüsünde olacak ve bu durum, İngiliz oyuncunun başka bir takıma gitme ihtimalini yükseltiyor.

Sezon sonunda Beşiktaş’a transfer olacağı konuşulan Jed Wallace, kulübe ve taraftarlara veda eder gibi açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Sky Sports’ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki oyuncunun şimdiden Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayacağı ve sezon sonunda Türkiye’ye gideceği ifade edildi.

Jed Wallace, temmuz ayında bitecek olan sözleşmesi hakkında ise şu şekilde konuştu:

“Ben her zaman takımım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu yüzden, taraftarlar beni seviyorlar ve iyi bir ilişkimiz var.

"Performansım bazen inişli çıkışlı olabilir, ama efor seviyem her zaman en yüksek düzeyde olacak. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim.

"Millwall formasını giydiğim her zaman, elimden gelenin en iyisini yaptım. Tabii ki bazen hatalar yaptım, ama bu kulüp için 200’den fazla maç oynadım.

“Sahada takımım için, saha dışında ise taraftarlarımız için her şeyi yaparım. Sözleşmem sona erecek, ancak ne olursa olsun Millwall formasına karşı tavrım hiçbir zaman değişmeyecek.”

Jed Wallace’ın kariyeri

Sağ ve sol kanat olarak görev yapabilen İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerinde 390 maçta görev yaptı.

Oynadığı maçlarda 73 gol atan Wallace, 62 de asist yaptı.

Şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Millwall formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Wolverhampton ve Portsmouth gibi takımların da formasını giydi.

Piyasa değeri 7 milyon euro olan İngiliz oyuncunun, sezon sonunda Millwall ile sözleşmesi sona erecek.

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