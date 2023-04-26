Vinicius, defalarca maruz kaldığı istenmeyen olaylara bir yenisi eklenince soluğu sosyal medyada aldı.

NE OLDU? Brezilyalı yıldız, 36. dakikada Girona defans oyuncusu Santiago Bueno'nun topu sert bir şekilde kendisine doğru vurmasının ardından şaşkına döndü.

Bunun maksatlı, sportmenlik dışı bir hareket olduğunun farkındaydı ve Bueno'nun, yaptığı bu hareketin ardından cezasız kalmasıyla itirazından dolayı sarı kart gördü.

Maçtan sonra Vinicius Junior, La Liga'yla adeta alay ederek sosyal medya hesabından bir tweet attı ve sadece şöyle yazdı: "😅 Laliga 😅"

VE DAHA FAZLASI: Bazı büyük maçlarda veya önemsiz diye nitelendirilen mücadelelerde de bu tip hareketler olabiliyor, ancak bu durumda oyuncunun kasıtlı mı kasıtsız mı bu tip bir hamle yaptığı bariz bir şekilde görülüyor.

Hakem, uygun gördüğü takdirde bu tip hareketi yapan futbolcuya sarı kartını göstermekte gecikmiyor, fakat La Liga'daki bu olay cezasız kaldı.

BÜYÜK RESİM: Vinicius Junior, son iki sezon boyunca rakip taraftarların ırkçı tacizlerine ve rakip oyuncuların agresif faullerine karşı kaldı.

Ve bu durumdan dolayı La Liga'yı birçok kez eleştirmekten asla çekinmedi.

Bu son olayın ardından da lige karşı pek bir ciddiyetinin kalmadığını alanen göstermiş oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

ESPN+

ESPN+

VINICIUS JUNIOR İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı kanat oyuncusu, Salı günü Girona'ya karşı oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri maçta takımının en iyi oyuncusu olarak göze çarptı.

Cumartesi günü Almeria ile karşılaştıklarında da yine elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.