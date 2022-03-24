Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan Chelsea açıklaması: "Kimse onları istemedi"

Real Madrid’in yıldızı Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Chelsea hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, kura çekiminden sonra kimsenin Chelsea'yi istemediğini iddia etti.

Madrid, bu sezon 14. Avrupa Kupası'nın peşinde ve Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finalinde yerini aldı.

Son 16 turunda Paris Saint-Germain karşısında dramatik bir geri dönüşe imza atarak zafer elde eden Madrid, çeyrek final maçına da büyük bir moralle çıkacak.

Carlo Ancelotti'nin takımı, 2020-21'de yarı finalde Madrid'i eleyen Chelsea'ye karşı bir kez daha sahaya çıkacak.

Kroos, intikam almak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyor.

Zor bir maç olacağına değinen Alman orta saha, çok iyi konsantre olmaları gerektiğinin de farkında.

Ne söylendi?

Toni Kroos, kardeşi Felix ile ev sahipliği yaptığı podcast Einfach mal Luppen'de şu açıklamaları yaptı:

"Onlar şu anki Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu yüzden bize rakip olmaları gerçekten çok kötü.

“Çeyrek finalde, bundan daha zor bir kura düşünülemezdi.

"Daha büyük bir engel olamaz, ancak konsantre olmalıyız ve iyi oynarsak birçok şey yapmak mümkün.

"Çok iyi olmaya çalışmalıyız, çünkü yarı finale ulaşmak için her şeyi yapmamız gerekecek.

"Son 16 turunda kimse PSG'nin çıkmasını istemiyordu ve aynı şekilde kimse çeyrek finalde Chelsea'yi de görmek istemedi.

“Ama işler böyle ve onları kabul etmek zorundayız."

Madrid'in finale giden yolu

İspanyol ekibi, son 16 turunda Fransız şampiyonu Lille'i toplamda 4-1 yenen Chelsea'yi geçmenin bir yolunu bulursa, Manchester City ile Atletico Madrid arasındaki bir başka çeyrek final maçının kazananıyla oynayacak.

Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Villarreal ile Bayern Münih oynarken Liverpool ise Benfica ile karşılaşacak.

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