Mısırlı efsane Ahmed Hossam Mido, Mohamed Salah'ın Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılacağını iddia etti.

Ajax ve Tottenham Hotspur ‘un eski forvet oyuncusu, çoğu kulübün Salah ile sözleşme imzalamak isteyeceğini belirtti.

Salah’ın en az 5 yıl boyunca üst seviye futbol oynayabileceğini vurgulayan Mido, vatandaşına olan güvenini dile getirdi.

Ne söylendi?

KingFut'a göre; Mido medyaya verdiği demeçte, "Salah, büyük olasılıkla Liverpool'dan ayrılacak.

“O harika bir oyuncu ve birçok kulüp onunla sözleşme imzalamak istiyor.

“Salah’ın, en az 5 yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceğini düşünüyorum” dedi.

Cuma günü Kahire'de Mısır ile Senegal'in karşı karşıya geleceği Dünya Kupası eleme maçıyla ilgili de konuşan Mido şu ifadeleri kullandı:

“Yarın kazanmak için Omar Marmoush ve Trezeguet arasında kim başlarsa, Senegal'e gol atmak için her şeyi denemeliler.

"Marmoush'un başlaması gerektiğine inanıyorum, şu anda daha iyi durumda ve gol atabilir.

"Trezeguet'in yedek olarak maça sonradan dahil olması daha iyi olur.

"Yarın, orta sahada üç kişi oynarsak Zizo da başlayabilir.

"Zor bir maç olacak, Senegal takımı 2002'de Mısır ile oynadığım takımdan daha iyi bir durumda.”

"Dünya Kupası'na katılma şansımız var"

Bu arada Amr El Soleya, Mısır'ın Senagal ile oynayacağı maç öncesinde Katar'daki Dünya Kupası finallerine gitmek için daha iyi bir takım oldukları görüşünde.

Orta saha oyuncusu, “AFCON finaline ulaştıktan sonra, diğer tüm takımlara karşı rekabet edebilecek ve kazanabilecek bir konumdayız.

"Artık Dünya Kupası'na katılma şansımız var, bu her oyuncunun hayali.

“Tamamen odaklandık ve AFCON finalini kaybettikten hemen sonra Senegal maçına hazırlanmaya başladık" dedi.

El Soleya ayrıca, taraftarların varlığından ve onları gururlandırmak isteğinden şöyle bahsetti:

"Her milli takım oyuncusu, bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkında.

“Kim oynarsa oynasın %100'üyle çaba gösterecek.

“Cuma günü, taraftarımız yanımızda olacak ve onları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız.

“Mazeret yok ve aklımızda tek bir hedef var, o da taraftarlarımızı mutlu etmek."

Mısır ile Senagal arasındaki ikinci randevu ise 29 Mart'ta Dakar'da oynanacak.

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