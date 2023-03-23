Sambacılar, soyunma odasıyla iyi ilişkileri olan İtalyan hocaya kancayı taktı.

NE OLDU? Ancelotti, üç ay önce Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın en büyük teknik direktör adayı olarak ortaya çıkıyor.

Her iki taraftan da bu konu hakkında bir açıklama yapılmıyor, ancak Real Madridli futbolcular, İtalyan hoca hakkında konuşmaktan çekinmiyor.

Son olarak Rodrygo, Ancelotti'nin milli takıma hocalık yapma fikrinin Madrid soyunma odasında düzenli olarak konuşulduğunu açıkladı.

NE DİYORLAR: Rodrygo, Globo'ya yaptığı açıklamada Ancelotti hakkında şöyle konuştu:

"Biz daha çok şaka havasında konuşuyoruz, ama her şakada bir gerçeklik vardır.

"Orada durum zor, buraya gelmek için Real Madrid'den ayrılmanız gerekiyor.

"O yüzden nasıl olacağını önceden söyleyemem, ama elbette onun burada olması bir onurdur.

"Grupla ve soyunma odasıyla nasıl başa çıkacağını biliyor, bu çok önemli. Bazen koçun taktiksel olarak en iyi koç olmasına bile gerek yok.

"En iyi konuşmaları yapıyor, takım zaten onun için mücadele ediyor. Kesinlikle bu durum, büyük bir fark yaratıyor."

BÜYÜK RESİM: Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi 2024'te bitiyor, ancak İtalyan hoca İspanya'dan daha erken ayrılabilir.

Madrid başkanı Florentino Perez'in, İtalyan hocanın performansından memnun olmadığına dair haberler var.

İspanyol devi, La Liga'da şampiyonluk yarışında ligin bitmesine 12 maç kala Barcelona'nın 12 puan gerisinde bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? Brezilya, Cumartesi günü hazırlık maçında Fas ile karşılaşacak.

Ancelotti ise milli aradan sonra 2 Nisan'daki Valladolid maçında Real Madrid'in başında sahada olacak.