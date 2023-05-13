İspanyol devi Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun üstün performansının nedeni belli oldu.

NE OLDU? Rodrygo bu sezon gol ve asist sayılarını önemli ölçüde artırdı ve bu harika performansının en önemli sebebi uyuduğunda bile taktığı akıllı yüzüğü olabilir.

Akıllı yüzük, kanat oyuncusunun nasıl dinlendiğine bağlı olarak antrenman seanslarının nasıl olması gerektiği konusunda antrenörüne bilgi gönderiyor.

Böylece, genç oyuncunun ne tür bir antrenman metodu uygulayacağına karar veriliyor.

BÜYÜK RESİM: Sistem o kadar etkili oldu ki Madrid, her oyuncusunun kişisel antrenman seanslarını ne kadar iyi uyuduklarına göre ayarlayabilmesi için sistemi gelecek sezon kullanmayı planlıyor.

VE DAHA FAZLASI: 22 yaşındaki oyuncu, son haftalarda Almeria'ya karşı aldıkları 4-2'lik galibiyette gol attı ve asist yaptı.

Ve Mayıs ayı başında Kral Kupası'nda Osasuna'yı 2-1 yendikleri maçta iki gol atarak son haftalarda Madrid adına çok başarılı bir performans sergiledi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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RODRYGO İÇİN SIRADA NE VAR? Carlo Ancelotti, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması için oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor.

Ve bu nedenle, genç hücum oyuncusunu Cumartesi gün oynayacakları Getafe maçında kadroya almayabilir.