Real Madrid'in yıldızı Messi'nin rekorunu kırdı

Arjantinli oyuncu Franco Mastantuono, takımı Fiorentina'yı, ev sahibi Venezia karşısında İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında 4-2'lik değerli bir galibiyete taşıdı.

Venezia'nın 22. dakikada Ekuru Adams'ın golüyle öne geçmesinin ardından Viola üst üste dört golle karşılık verdi; Anthony Hayno ise ev sahibi ekibin ikinci golünü kaydetti.

Fiorentina'nın dört golünün üçü Mastantuono'nun imzasını taşıdı; 29, 30 ve 84. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı, ayrıca 66. dakikada Matteo Pellegrino da fileleri havalandırdı.

ESPN, Viola'ya kiralık olarak oynayan Real Madrid'in yıldızı Mastantuono'nun, vatandaşı Lionel Messi'yi geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde hat-trick yapan en genç Arjantinli oyuncu olduğunu aktardı.

19 yaş 28 günlük olan Mastantuono, Messi'nin Barcelona ile kariyerindeki ilk üçlemesini 10 Mart 2007'de Real Madrid karşısında attığı andakinden 231 gün daha gençti.

Mastantuono'nun dün cuma günü attığı goller, Real Madrid'den bir sezonluğuna kiralık olarak İtalyan ekibine katılmasından bu yana Fiorentina ile ilk golleri oldu.

Bu üçleme sayesinde Mastantuono, geçen sezon Real Madrid ile oynadığı 35 maçta kaydettiği gol sayısına ulaştı.

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