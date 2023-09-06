Real Madrid'in yıldızı, Kylian Mbappe hakkındaki soyunma odası sırrını açıkladı

Dani Carvajal, İspanyol devine transfer olacağı düşünülen Kylian Mbappe hakkında Real Madrid soyunma odasında konuşulanları açıkladı.

Mbappe'nin transferi Real Madrid soyunma odasında konuşulmuş

Carvajal, Mbappe'nin takıma geleceğini düşünmüş

Mbappe bu yıl PSG'de kaldı

NE OLDU? Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal, soyunma odasında Kylian Mbappe hakkında konuştuklarını itiraf etti. PSG tarafından kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e imza atacağı düşünülüyordu.

NE SÖYLENDİ? Relevo'ya konuşan Carvajal şunları söyledi: "Size bu konuyu konuşmadığımıza dair yalan söylemeyeceğim. Sezon öncesi her yemek sonrası sohbetlerimizde bu konuyu konuşuyorduk. Ben geleceğini düşünüyordum, özellikle kadro dışı kaldığı dönemde. Ama öyle olmadı."

DAHA FAZLASI: Carvajal ayrıca Real Madrid'deki Fransız oyuncuların Kylian Mbappe ile görüşüp görüşmediklerini de açıkladı: "Fransızlara, 'Size bir şey söyledi mi?' diye soruyoruz ama 'Hayır, hayır' diyorlar."

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