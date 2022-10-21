NE OLDU? Geçen sezon Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız yıldız, attığı 44 golün ardından 2022'de Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Benzema, Santiago Bernabeu'da 13 unutulmaz yıl geçirdi ve şimdi kulüp kaptanı olarak görev yapıyor.

Ancak, birlikte oynadığı ve hocalığını yapan efsanevi figürlerin başarılarını asla gölgede bırakmayacağını kabul ediyor.

NE DEDİLER: Benzema, Real Madrid'in resmi internet sitesine şunları söyledi:

"Ben Zizou ve Ronaldo'dan üstün değilim, biz farklıyız. Onlar rol modeller ve ben onların sahada yaptıklarını yapamam.

"Ronaldo ve Zidane, bana yardım ediyorlar. Ancak, onların seviyesine asla ulaşamayacağım.

"Ballon d'Or'u kazandılar ve ben de bunu yapabildim. Fakat onlar gerçekten mükemmel oyuncular."

DAHA BÜYÜK RESİM: Benzema, kendi başarılarından fazlasıyla memnun olduğu için kendisini geçmişin ikonlarıyla kıyaslamak için hiçbir neden görmüyor ve ekliyor:

“Ben, üç hayalimi de gerçekleştirdim. Birincisi anneme ev almaktı.

"İkincisi Real Madrid'e imza atmaktı, çünkü dünyanın en büyük kulübü.

"Ve üçüncüsü Ballon d'Or'u kazanmaktı. Yaptığım şeylerle gurur duyuyorum."

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