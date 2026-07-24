Real Madrid'in yıldızı Jose Mourinho'yu şaşırttı

Arjantinli Franco Mastantuono, Real Madrid'deki kariyerinde yeni bir sayfa açmaya devam ediyor. Genç oyuncu, yeni sezon hazırlık döneminin ilk günlerinde kraliyet kulübünde dikkatleri güçlü bir şekilde üzerine çekmeyi başardı. İlk sezonunun istikrarsız geçmesinin ardından geleceği belirsizken, antrenmanlardaki performansları izlenimleri değiştirdi ve onu Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun beğenisini kazanan oyuncular arasına soktu; bu da geleceğini takımla birlikte tamamen alt üst edebilecek bir işaret olarak öne çıkıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Mastantuono, hazırlık döneminin ilk günlerinde Mourinho'yu en çok şaşırtan oyuncular arasında yer alıyor. Teknik ve fiziksel açıdan üstün bir seviye sergileyen genç oyuncu, Portekizli teknik direktörün dikkatini çeken en dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Real Madrid, henüz takıma dönmemiş bazı milli oyuncuların yokluğunda, on bir gündür Valdebebas'ta antrenmanlarını sürdürüyor. Buna rağmen Mourinho, bu dönemi elindeki oyuncuları değerlendirmek için kullandı; bunların başında ise geçen sezon seviyelerindeki düşüş nedeniyle maruz kaldıkları eleştirilerin ardından takım içindeki konumları soru işareti haline gelen oyuncular geliyor.

Franco Mastantuono bu dönemin en büyük kazananlarından biri oldu; zira Portekizli teknik direktör üzerinde en iyi izlenimi bırakan oyuncular arasında öne çıktı. Mourinho, ister temel oyuncuları belirleyerek ister oyun tarzını geliştirerek yeni takımının hatlarını çizmeye hâlâ devam ediyor. Real Madrid'in daha fazla oyuncu ayrılığına sahne olma ve yeni bir transfer yapma ihtimali bulunmasına rağmen Mastantuono, ilk on birde yer kapmak için güçlü bir şekilde rekabet edebileceğini kanıtladı.

Mourinho'nun Mastantuono'ya olan beğenisi bir anlık değil. Gazete, Xabi Alonso'nun daha önce oyuncunun potansiyelini fark ettiğini, aynı şekilde Álvaro Arbeloa'nın da altyapı takımlarının başında bulunduğu dönemde bunu gördüğünü belirtiyor. Oyuncunun transferi, geçen sezon en büyük ilgiyi gören transferlerden biriydi; Xabi Alonso onun için en iyi mevkinin sağ kanat olduğunu düşünüyordu ve potansiyelini göstermesi için ona birçok fırsat verdi.

Mastantuono sezona umut verici bir şekilde başladı; İspanya Kral Kupası kapsamındaki Albacete karşılaşmasında ilk on birde yer aldı, ayrıca Monaco'ya karşı ilk Avrupa maçına da ilk on birde başladı, ardından Benfica karşısında da forma giydi. İspanya Ligi'nde ise başlangıçta birçok fırsat buldu, ancak sahada kaldığı süre giderek azaldı; sonrasında Getafe karşısında uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maç ceza alarak büyük bir darbe yedi.

Eski River Plate oyuncusu, o andan itibaren ilk on birdeki yerini giderek kaybetti ve öz güveni belirgin biçimde sarsıldı. Ardından, Arjantin futbolunun en dikkat çekici yükselen yetenekleri arasında sayılmasına rağmen, Dünya Kupası'na katılacak Arjantin Milli Takımı kadrosuna alınmayarak yeni bir darbe daha aldı.

Real Madrid, Mastantuono'yu Güney Amerika'nın en dikkat çekici umut vadeden yeteneklerinden biri olarak görerek yaklaşık 60 milyon euro değerinde bir transferle kadrosuna katmıştı. Ancak ilk sezonu beklentilerin altında kaldı; bu durum da geleceğiyle ilgili birçok spekülasyonun önünü açtı.

Marca'ya göre Mourinho, tıpkı Xabi Alonso'da olduğu gibi, Mastantuono'nun büyük bir istekle oynama ve yüksek pres görevlerini yerine getirme yeteneğine büyük değer veriyor; Portekizli teknik direktör bunları yeni projesinde temel özellikler olarak görüyor. Şu anda oyuncunun öz güvenini yeniden kazandırmak, gerçek yeteneğini göstermesi ve Real Madrid forması altında başarılı olabileceğini kanıtlaması için uygun ortamı sağlamak üzere çalışıyor.

Öte yandan oyuncunun kiralanma seçeneği de kulüp kulislerinde güçlü bir şekilde gündemdeydi; tıpkı Lyon'a transfer olan ve yeni sezonda Mourinho'nun yönetiminde çalışması beklenen Brezilyalı Endrick'te yaşandığı gibi.

Bununla birlikte Real Madrid, Mastantuono'dan tamamen vazgeçmeyi düşünmüyor; zira kulüp yönetimi, özellikle bu yaşta ve Arjantin'den uzaktaki ilk sezonunu geçiren bir oyuncu için Avrupa futboluna uyum sürecinin zaman gerektirdiğine inanıyor.

Son dönemde oyuncunun adı, İtalyan kulüplerinin yanı sıra Premier Lig'den de bazı kulüplerin ilgisiyle anıldı. Ayrıca hizmetlerinden yararlanmak isteyenler arasında Villarreal ve Real Sociedad gibi kulüplerin de yer almasıyla, kiralık olarak İspanya Ligi'nde kalması seçeneği de gündemde kalmaya devam ediyor.