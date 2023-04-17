Uruguaylı yıldıza, otoparkta meslektaşıyla yaşadığı arbedenin ardından büyük ceza kapıda...

Federico Valverde, Madrid'in La Liga'da 9 Nisan Pazar günü Villarreal ile oynadığı La Liga karşılaşmasının ardından Alex Baena'ya yumruk attığı iddiasıyla büyük bir ceza alabilir.

Uruguaylı yıldızın, yaşanan olayların ardından 4 ile 12 maç ceza alabileceği bildirildi.

Baena, Valverde'ye karşı resmi bir polis raporu hazırladığını doğrularken İspanya Futbol Federasyonu da bir dosya açtı.

Ve bu durumda, Madrid’in orta saha oyuncusu ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Ne söylendi?



Sport'a göre davanın 19 Nisan Çarşamba günü resmi olarak açılması planlanıyor. Her iki oyuncu da önümüzdeki altı hafta içinde ifade vermeye çağırılacak.

İddiaya göre Baena; Valverde’nin, doğmamış oğlu hakkında alay ettikten sonra Uruguaylı yıldız maçın ardından meslektaşına saldırdı.

Madridli oyuncunun eşi, Ocak ayında düşük yapma korkusu yaşadı.

Baena, böyle bir yorumda bulunduğunu kesin bir dille yalanladı.

Valverde, arabasının içinden taraftarların formalarını imzaladığı 13 Nisan Perşembe gününe kadar dava hakkında sessiz kalmıştı.

13 Nisan’da El Golazo de Gol’e şunları söyledi: "Evet, şu anda aileme, Madrid halkına ve sokakta beni destekleyenlere sırtımı dayadım.”

Valverde, bu sezon Carlo Ancelotti'nin ekibi için kilit bir oyuncu oldu.

Uruguaylı yıldız, toplamda 46 kez forma giydi ve Los Blancos için 12 gol attı.