Uruguaylı futbolcu, uzun süredir devam eden husumetini saha dışına taşıdı.

NE OLDU? Real Madrid'in Villarreal'e karşı 3-2'lik dramatik yenilgisinin ardından, Valverde'nin Baena'yı otoparkta beklediği ve otobüsünün yanında yumrukladığı aktarıldı.

Uruguaylı futbolcu, maç içerisinde girdikleri bir pozisyonun ardından Baena'ya seslenerek "Çıkışa gel!" şeklinde konuştu ve onu yumruklayacağını önceden haber verdi.

İkili, maç boyunca gergin bir mücadele içerisinde bulundular ve aralarında sert diyaloglar yaşandı.

VALVERDE NEDEN BAENA'YI YUMRUKLADI? Ocak ayında iki taraf arasında oynanan Copa del Rey maçında, Baena'nın Valverde'ye doğmamış çocuğu hakkında hakaret ettiği iddia ediliyor.

Alex Baena'nın, Cumartesi günkü maçta da benzer bir hakareti tekrarladığı ve Valverde'nin Baena'yı bu yüzden otoparkta beklediği ve yumrukladığı iddia ediliyor.

Villarreal'in kanat oyuncusunun, otoparkta yaşanan olayın ardından yanağının şiştiği ve gözünün biraz morardığı görüntülendi.

NE SÖYLEDİLER: Baena, Instagram'da bu tür bir yorumda bulunmadığını açıkladı: "Maçtan sonra maruz kaldığım saldırganlık için çok üzgünüm.

"Ve şahsım hakkında söylenenler beni şaşırttı. Bu tür bir şey asla söylemedim. Bu tamamen yanlış!"

BÜYÜK RESİM: Valverde ve eşi Mina Bonino, bu yılın başında doğmamış bebeklerini kaybetme korkusu yaşadılar.

Ancak Şubat ayında durumun böyle olmadığına ve anne karnında olan çocuklarının, aslında hayatta ve iyi olduğuna dair rahatlatıcı bir haber aldılar.

Valverde; bu haberi aldıktan sonraki gün, Kulüpler Dünya Kupası finalinde bir gol attı.

BİR FOTOĞRAFTA:

Valverde ve Baena, top kapma mücadelesinde...

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VALVERDE VE REAL MADRID İÇİN SIRADA NE VAR? Henüz bu olaydan nasıl bir önlem alınacağı ve Valverde'nin saha içinde olduğu kadar saha dışında da herhangi bir ceza alıp almayacağı net değil.

Ancak Real Madrid'in dikkati, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Frank Lampard'ın Chelsea'sini konuk edecekleri maça çevirildi.