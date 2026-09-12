Roma, kış transfer döneminde Brezilyalı Endrick'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler yarışına dahil oldu. Oyuncu, Real Madrid'in planlarından uzaklaşmış durumda ve bu sezon şu ana kadar takımla tek dakika bile forma giymedi.

İtalyan spor yorumcusu Nicolò Schira'ya göre Roma, Endrick'in durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Gasperini, sol kanatta oynatmadığı bir mevki olmasına rağmen Endrick'e bu bölgede güvenmek istiyor.

Endrick, sezon başından bu yana Real Madrid ile oynama fırsatı bulamadı. Inter maçında takımın kadrosuna girmesine rağmen, resmi maçların başlamasından önce yaşadığı sakatlık sahne almasına engel oldu.

Brezilyalı forvetin durumu, Carlos Espai'nin parlak performansıyla daha da zorlaşıyor. Espai, Endrick'in yokluğunu değerlendirerek dikkat çekici bir seviye sergiledi; Espanyol karşısında gol attı, ardından golü iptal edilmeden önce Real Betis'in filelerini havalandırarak ilk on birde yer almak için kendisine daha büyük bir şans yarattı.

Endrick'e olan ilgi Roma ile sınırlı değil. Liverpool da oyuncunun durumunu takip ederken, Milan da rekabet hattına dahil oldu. Bu da kış transfer dönemi öncesinde kiralık yarışını birçok kulübe açık hâle getiriyor.

Nihai karar, Real Madrid'in ve oyuncunun kendi tutumuna bağlı kalıyor; özellikle forma giyememe durumu sürerse, bu durum Kraliyet kulübünü, düzenli oyun süresi elde etmesi için oyuncunun kiralık olarak ayrılmasını değerlendirmeye itebilir.