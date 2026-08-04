Real Madrid'in yıldızı bir ayağını İtalya Serie A'ya attı

Real Madrid'in yıldızlarından biri, devam eden yaz transfer döneminde İtalya Serie A'ya gitmeye çok yaklaştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Arjantinli oyuncu Franco Mastantuono, Real Madrid'den ayrılarak Fiorentina'ya gitmeye çok yaklaştı. Nitekim oyuncu, takımının bu sabah Valdebebas Spor Şehri'nde gerçekleştirdiği takım antrenmanlarına katılmadı.

Oyuncu, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen üst üste ikinci gün de yalnızca spor salonunda çalışmakla yetindi. Yokluğunun sebebi, İtalyan kulübüne transferinin ayrıntılarının kesinleşmesini beklemesiydi.

Gazete, Arjantinli oyuncunun Fiorentina takım projesini kabul ettiğini, iki kulübün ise yakın görünen kiralık transferin son ayrıntıları üzerinde müzakere yürüttüğünü ortaya koydu.

Mastantuono, Fiorentina'ya bir adım uzaklıkta kaldı. Bu kulüp, Serie A'daki diğer kulüpleri geride bırakarak Real Madrid ile müzakere kapısını ilk açan takım olmuştu. Fiorentina, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için herkesten önce harekete geçmiş ve bu girişim meyvesini vermeye çok yaklaşmıştı.

Salı günü, oyuncunun Floransa kentine mensup takıma transfer olmayı kabul etmesinin ardından iki kulüp arasında yeni bir toplantı yapıldı.

Mastantuono, Fiorentina teknik direktörü Fabio Grosso ve kulübün sportif direktörü Fabio Paratici ile görüşmeler yaptı ve takımda kendisini bekleyen role ikna olmuş biçimde ayrıldı. Zira Fiorentina, Real Madrid'in kısa vadede kendisine garanti edemediği şeyi sunuyor: daha fazla oynama süresi, süreklilik ve Avrupa'da yeteneğini öne çıkaracak başrol.

Bu ayrılığın işaretleri daha önce de Valdebebas'ta ortaya çıkmıştı. Nitekim oyuncu, geçtiğimiz günlerde, fikstürün ilginç bir tesadüfüyle tam da Fiorentina karşısında Avusturya'da oynanan hazırlık maçının takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Oyuncu, kiralık transferinin tamamlanmasını beklerken son iki gündür gruptan ayrı, tek başına antrenman yaptı ve yalnızca spor salonunda çalışmakla yetindi.

Şu anki müzakereler yalnızca maaşın iki kulüp arasında nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşma üzerinde yoğunlaşıyor. İşlemin önümüzdeki günlerde ne zaman tamamlanacağını belirleyecek olan son ayrıntı bu.

Bu ayrıntı çözülür çözülmez Franco, Bernabéu sahasından uzakta tüm yeteneğini sergilemek üzere İtalya'ya gidecek. Bu kiralık, beyaz formayla geçirdiği zorlu ilk sezonuna eşlik eden baskılardan uzakta gelişmesine ve seviyesini yükseltmesine olanak tanıyacak.

Mastantuono, yeni sezon hazırlık dönemine, teknik direktör Mourinho'nun yönetiminde kalmanın zorluğunun farkında olarak başladı.

Teknik direktörün, oyuncunun performansına ve potansiyeline büyük hayranlık duymasına rağmen hem teknik direktör hem de kulüp, onun bir ilk 11 yeri elde etmesinin zor olduğunun farkında ve başka bir takımla oynama süresi bulmasını tercih ediyorlar.