Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Franco Mastantuono'nun kiralık olarak Fiorentina'ya transferinin yaklaşması, İtalya'da farklı tepkilere yol açtı.

Mastantuono'nun Real Madrid ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Merengue formasıyla az süre alması nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılmaya yaklaşıyor.

"Tuttomercatoweb" ağının aktardığına göre, Fiorentina'nın eski kalecisi Giovanni Galli, oyuncunun yeteneğini kabul etmesine rağmen Mastantuono transferine ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Galli, "Kuşkusuz Mastantuono, Real Madrid'den gelmesi nedeniyle büyük bir cazibeye sahip; ancak takım oyununun içine entegre olmasına imkân verecek özelliklere sahip olup olmadığını görmemiz gerekiyor" dedi.

Galli şöyle devam etti: "Daniel Bertoni onun çalım atabilen bir oyuncu olduğunu söyledi. Düzenli bir takımda, rakiplerini geçebilen yetenekli bir oyuncuya ihtiyaç duymanız doğaldır; ancak kariyerini inşa etmek için Fiorentina'yı yalnızca bir araç olarak kullanan bir oyuncu olmamalı."

Giovanni Galli açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Mastantuono buraya Fiorentina'nın seviyesini geliştirmek ve takımı daha iyi hale getirmek için gelmeli; bu tamamen farklı bir şey."

18 yaşındaki Mastantuono, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplam 1484 dakika oynadığı 35 maçta 3 gol atarken tek asist yaptı.