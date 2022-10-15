NE OLDU? Barcelona ve Real Madrid, son 20 yılda yeteneklerle dolup taştı ve kadrolarına kattıkları futbolcularla futbol dünyasının dikkatini çekti.

Dolayısıyla, şu anda forma giyen yıldız oyuncuları da geçmişteki derbilere fazlasıyla hakim...

Tchouameni de bu futbolculardan birisi ve bu hafta sonu El Clasico'yla ilgili anılarını açıkladı.

NE SÖYLEDİ: "Clasico ile ilgili ilk anım, Ronaldo'nun Camp Nou'da Barcelona'ya gol attıktan sonra 'Sakin olun, ben burdayım!' demesiydi.

"O anı unutamıyorum, gerçekten inanılmazdı" dedi Tchouameni.

Cristiano Ronaldo, 2012'de milyonlarca kişinin merakla beklediği maçta bu ikonik gol sevincini yaparak herkesi, kendisine bir kez daha hayran bırakmıştı.

BÜYÜK RESİM: Fransız oyuncu Tchouameni şu ifadeleri kullandı: "İyi bir takıma karşı harika bir savaş olacak.

"Kazanmak için her şeyi yapmalı ve kalitemizi göstermeliyiz.

"Biz Real Madrid'iz ve hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. İyi hislerimiz var ve bunu gerçekten istiyoruz.

"Amacımız; en iyi şekilde ilerlemeye devam etmek."

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