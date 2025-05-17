Real Madrid'in yeni transferi kulüp tarihinin en pahalısı oldu

Real Madrid, Dean Huijsen transferini resmen açıklarken Bournemouth'dan gelen oyuncu İspanyol devine rekor kırarak imza attı.

Real Madrid, Dean Huijsen'i transfer etti

Huijsen bu imzayla rekor kırdı

Madrid savunmasının tarihteki en pahalı transferi

NE OLDU? Sezon sonunda Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid bir süredir gündeminde olan Dean Huijsen transferini bitirdi ve Bournemouth forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Dean Huijsen bu transferle Real Madrid kariyerine şimdiden rekor kırarak başladı.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, bu transfer için Bournemouth'a yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapacak. Dean Huijsen böylece Real Madrid tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Dean Huijsen'den önce Real Madrid tarihinde savunmaya yapılan en pahalı transfer Eder Militao'ydu. Brezilyalı stoper, Real Madrid'e 2019 yazında 50 milyon euro karşılığında Porto'dan katılmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Real Madrid'in en pahalı savunma transferleri listesinin geri kalanında 48 milyon euro ile Ferland Mendy, 32 milyon euro ile Alvaro Odriozola, 31 milyon 500 bin euro ile Danilo ve 30 milyon euro'yla Pepe var.

Huijsen, geçen yaz Juventus'tan Bournemouth'a 12,8 milyon sterlin (17 milyon dolar) karşılığında transfer olmuştu. Bournemouth, Real Madrid'in 60 milyon euro'yu bulan hamlesi karşısında iyi bir kâr elde ederken Juventus ise muhtemelen hayal kırıklığı yaşıyor olacak.