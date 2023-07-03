Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham sevgilisinden ayrılıp flört uygulamasına giriş yaptı

Real Madrid'in yeni yıldızı Jude Bellingham, kız arkadaşı Asantewa Chitty ile ilişkisi sonlandıktan sonra ünlü bir flört uygulamasında profil açtı.

Bellingham ünlü flört uygulamasında görüldü

20 yaşındaki oyuncu, Instagram modelinden ayrıldı

Artık Real Madrid orta sahasında yer almak için İspanya'nın yolunu tutmuştu

NE OLDU? Jude Bellingham son zamanlarda Real Madrid'e transferiyle gündeme gelse de özel hayatında da yoğun günler geçiriyor. The Sun'ın haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, Instagram fenomeni sevgilisi Asantewa Chitty'den ayrıldı. Ünlü flört uygulaması Raya'da bir profil açtı.

NE YAYINLADI? İngiliz oyuncunun flört uygulaması Raya'daki profilinde, doğum yeri ve mesleği gibi kişisel bilgileri yer alıyor.

Raya

DEDİKODU: Sahada yaşının ötesinde bir olgunluk gösteren Jude Bellingham'ın geçen yıldan bu yana Asantewa Chitty ile birlikte olduğu söyleniyordu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Instagram

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