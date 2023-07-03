Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham sevgilisinden ayrılıp flört uygulamasına giriş yaptı

- Bellingham ünlü flört uygulamasında görüldü
- 20 yaşındaki oyuncu, Instagram modelinden ayrıldı
- Artık Real Madrid orta sahasında yer almak için İspanya'nın yolunu tutmuştu
NE OLDU? Jude Bellingham son zamanlarda Real Madrid'e transferiyle gündeme gelse de özel hayatında da yoğun günler geçiriyor. The Sun'ın haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, Instagram fenomeni sevgilisi Asantewa Chitty'den ayrıldı. Ünlü flört uygulaması Raya'da bir profil açtı.
NE YAYINLADI? İngiliz oyuncunun flört uygulaması Raya'daki profilinde, doğum yeri ve mesleği gibi kişisel bilgileri yer alıyor.Raya
DEDİKODU: Sahada yaşının ötesinde bir olgunluk gösteren Jude Bellingham'ın geçen yıldan bu yana Asantewa Chitty ile birlikte olduğu söyleniyordu.
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