Real Madrid'den 3 oyuncu, İtalyan gazetesi "Tuttosport"un Avrupa liglerindeki en iyi genç oyuncuya her yıl verdiği 2026 "Golden Boy" ödülü adayları listesinde yer aldı.

Adaylar listesi, Real Madrid'in şu oyuncularını kapsıyordu: Fildişi Sahilli Yan Diomande, Brezilyalı Endrick ve İspanyol Thiago Pitarch. Kraliyet Kulübü bunu resmi internet sitesi aracılığıyla öne çıkardı.

2026 ödülü için oyuncunun 1 Ocak 2006 tarihinden sonra doğmuş olması ve Avrupa'nın en güçlü 25 liginden birinde kayıtlı bulunması şartı aranıyor.

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Listede Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery, Pau Cubarsi, Ayyoub Bouaddi, Estevao, Lennart Karl, Ethan Nwaneri ve Franco Mastantuono gibi diğer önemli isimler de bulunuyor.

Ön listedeki aday sayısı 100 oyuncu olup, "Tuttosport" sıralamayı her ay güncelleyecek ve ardından listeyi final ödülü için yarışacak 20 oyuncuya indirecek.

Kazanan, Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarından 50 gazetecinin yer aldığı bir komite tarafından belirlenecek.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Desire Doue, 2025 ödülünü ikinci sırada yer alan Real Madrid oyuncusu Türk Arda Güler'e büyük farkla üstünlük sağlayarak kazandıktan sonra son Golden Boy unvanını taşıyor.



