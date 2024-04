Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, transferi sonrası ilk kez röportaj verdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Madrid'deki hedefini anlattı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, kulübün antrenman tesisleri olan Valdebebas'ta Kafa Sports YouTube kanalına röportaj verdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Arda Güler, hedeflerinden bahsetti.

'En büyük hayalim Real Madrid'de oynamaktı'

Real Madrid'de oynamanın harika bir duygu olduğunu söyleyen Arda Güler, "Çok güzel bir şey. Çok duygulanıyorum. Burası dünyanın en büyük kulübü. Çocukluktan beri en büyük hayalim de Real Madrid'de oynamaktı. Çok mutluyum" dedi.

'Kendimi çok rahat hissediyorum'

Real Madrid'de her şeyin çok üst düzey olduğunu bildiren 19 yaşındaki futbolcu, "Buradaki oyuncuların tamamen konfor alanını yükseltmeye çalışıyorlar. Oynadığımız zeminler, kullandığımız tesisler... Bunun üzerine çok çalışıyorlar yani. Tüm personeller, tüm kulüp yetkilileri, oyuncunun daha nasıl mutlu olacağını düşünüyorlar. Ben de burada olduğum için kendimi çok rahat ve konforlu hissediyorum. İlk olarak soyunma odasına girdiğimde herkes Türkçe küfür ediyordu (gülüyor)."

'Babam beni aradı, Real Madrid'in istediğini söyledi'

Real Madrid'e transfer sürecini anlatan Arda, şunları söyledi:

"Biz Milli Takım kampındaydık. Galler maçımız vardı. Galler maçından sonra ben tatile çıkmıştım. Galler ile oynadığımız son maç Samsun'daydı. Çok şükür çok güzel geçmişti. Ben de ondan sonra ufak bir tatile çıktım. Geleceğimi düşünmeye başlamıştım. Çünkü ondan öncesinde her şeyle babam ilgileniyordu.

"Ben, sadece Fenerbahçe ile yaşayabileceğimiz şampiyonluğa odaklanmıştım ve Ziraat Türkiye Kupası Finalimiz vardı. O yüzden sadece saha içinde kalmaya çalışıyordum ama tatile çıktığımda artık bir yer seçmem gerekiyordu.

"Babam beni arayıp, 'Real Madrid istiyor, Real Madrid'in ilgisi var' dediğinde çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Biraz da benim için erken olmuştu bu. O yüzden çok heyecanlanmıştım."

'Yeni Modric olacağımı söylediler'

Real Madrid'i neden seçtiğine dair soruyu da yanıtlayan Arda Güler, şu yorumu yaptı:

"Çocukluktan beri bence birçok çocuğun hayali dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'de oynamaktır.

"Bana sundukları proje de uzun zamanlı bir projeydi. Ben de buna ikna oldum. Zaten Real Madrid ile o masaya oturduğumuz anda her şey bitti. Real Madrid de bana Modric'in varisi olacağımı söyledi. Ben de bundan çok etkilendim. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hâlâ çok iyi. Bu projeyi duyduğum an her şey bitti."

Takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Arda Güler, "Tüm arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Ben de karakterim dolayısıyla herkesten ufak tefek ya da kimden ne alabiliyorsam hep bir şeyler almaya çalışan bir çocuğum. Onlara da sürekli soru soruyorum. İşte sen şunu nasıl yapıyorsun, sen bunu nasıl yapıyorsun... Öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

'Fenerbahçe'nin daha fazla para kazanmasını istedik'

Transfer sürecine bir kez daha değinen Arda, şunları söyledi:

"17.5 milyon Euro serbest kalma bedelim vardı. Aslında 17.5 milyon Euro'yu ödeyen bir takım, beni direkt alabiliyordu ama ben, ailem; Fenerbahçe daha fazla para kazansın diye son ana kadar Real Madrid ile görüşmelere devam ettik. 'Kulübe daha fazla para verin, daha fazla para verin' diye direttik. Kulübün en fazla kazanabileceği senaryo oldu."

'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum'

Daha fazla oynamak için Carlo Ancelotti ile sürekli konuştuğunu söyleyen Arda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki her oyuncu, 90 dakikanın her dakikasında oyunda kalmak ister ama bu kulübün felsefesinde bazı şeyler var. Bazı genç oyuncuları biraz hazırlıyorlar.

"Ben de tabii ki oynamadığım zamanlar üzülüyorum ama oynamak için her gün elimden gelenin daha fazlasını yapıyorum.

"Carlo ile çok konuştuk. Ben buraya gelmeden önce de çok konuştuk. Hani endişelerimi sordum oynayabilir miyim diye buraya gelirsem nasıl olacağı ile ilgili. O, her zaman bana planlarını anlattı. Bu da benim geliş sebeplerimden biri. Çünkü gerçekçi planlar sundu bana.

"Ne kadar hazır olursam o kadar oynayacağımı söyledi. Daha 2-3 gün önce oynayıp oynamamam ile ilgili yine konuştuk. Sürekli benimle iletişim halinde olduğu için bana, 'İdmanlarda ne kadar iyi olduğunu görüyorum' diyor sürekli. Çünkü çok ciddi çok çalışıyorum idmanlarda.

"Hocaya da daha fazla oynamak için göstermek istiyorum. Çok normal yani. O da beni daha iyi gördüğünü söyledi 2-3 ay önceye göre. Daha çok şans bulacağımı da söylüyor ligin sonuna doğru. Ben de ona inanıyorum. Devam ediyoruz.

"En büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Türk bayrağı ile Şampiyonlar Ligi kupasına dokunan ilk futbolcu olmak istiyorum."