Real Madrid'in transferi sağlık kontrolünden geçti

Real Madrid, oyunculardan birinin "Santiago Bernabeu"ya transfer sözleşmesini imzalamak üzere sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

Real Madrid, "X" ağındaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yan Diomande'nin bugün cuma günü Blu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı.

Real Madrid dün perşembe günü resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Diomande ile 2033 yazına kadar sözleşme imzalanması konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Transferin sabit bedeli 125 milyon avro olup, kolay gerçekleşebilecek bonuslar olarak 10 milyon avro ve daha zor şartlara bağlı bonuslar olarak da 5 milyon avro daha eklenebilecek; ayrıca Leganes kulübü, transferin sabit bedelinin %5'ini alacak.

Beklenen açıklama, oyuncunun mevcut ve eski menajerleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle beklenenden uzun süren müzakerelerin ardından geldi.

Diomande, birinci lig takımlarıyla yalnızca 46 resmi maça çıktı; bunların 10'u Leganes ile, 36'sı ise Leipzig ile oldu; bu 36 maçın 33'ü Alman Ligi'nde, 3'ü Almanya Kupası'ndaydı. Buna Fildişi Sahili Milli Takımı ile oynadığı 13 uluslararası maç da eklenirse, A takım seviyesindeki maç sayısı 59'a ulaşıyor.

Real Madrid, bu tecrübenin, oyuncunun onu transfer piyasasının en umut vadeden forvetlerinden biri hâline getiren özelliklere sahip olduğundan emin olmak için yeterli olduğu görüşünde.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu hem sağ hem de sol kanatta oynayabiliyor; bu da teknik direktör Jose Mourinho'ya daha agresif, daha patlayıcı ve tahmin edilmesi daha zor bir hücum hattı kurmak için çeşitli seçenekler sunan bir avantaj.



