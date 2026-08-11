Real Madrid'in transfer bilmecesi: Resmi tanıtım neden gecikti?

Real Madrid, yeni transferlerinin resmi tanıtımı konusundaki belirsizliği sürdürüyor. Kulüp, yaz transfer döneminde Mourinho, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Espe ve Yan Diomande ile anlaşmış olmasına rağmen, aralarında kulüp tarihinin en pahalı transferinin de bulunduğu teknik direktör ve altı oyuncudan hiçbiri henüz resmi olarak tanıtılmadı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu isimlerin tamamı aslında kulübün resmi medya kanallarıyla konuştu, ancak haziran ayında Kraliyet kulübünün ilk transferi olan Mourinho da dâhil olmak üzere hiçbiri her zamanki biçimde resmi bir tanıtımla karşılanmadı.

Bu transferlerin tanıtım tarihleriyle ilgili söylentiler devam ediyor. Tanıtımların Dünya Kupası'nın ardından yapılacağı konuşulmuştu, ancak bu gerçekleşmedi ve yeni transferlerin tanıtımı şu an itibarıyla bir muammaya dönüştü.

Yeni oyuncuların tamamı aslında antrenmanlara katılmak üzere Valdebebas'ta bulunuyor, ancak yeni sezon hazırlık dönemine katılmalarına rağmen henüz resmi olarak tanıtılmadılar.

Spekülasyonlar, tüm yeni transferlerin Santiago Bernabéu Stadı'nda aynı anda tanıtılabileceğine işaret ediyor, ancak konu şu an itibarıyla bir söylentiden öteye geçmiyor.

Ayrıca Mourinho'nun tanıtımının, Netflix platformunda yayınlanacak belgesel filmiyle aynı zamana denk getirilebileceği yönünde haberler de çıkmıştı, ancak filmin yayın tarihi bugün ve teknik direktörün bu zaman diliminde tanıtılacağına dair herhangi bir haber bulunmuyor.

Real Madrid, Mourinho ya da oyuncular yaz boyunca tanıtım konusuna büyük bir ilgi göstermedi, ancak bu, söz konusu tanıtımların yapılmayacağı anlamına gelmiyor.

İspanyol gazete, şu an itibarıyla gerçeğin, bu yeni transferlerin tanıtımı için belirlenmiş bir tarih, yer ya da zaman bulunmadığı olduğunu belirtti.