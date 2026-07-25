Alman kulübü Leipzig, 19 yaşındaki Fildişi Sahilili yıldızı Yan Diomande için pazarlığa kapalı, kesin bir bedel belirledi. Bu adım, Real Madrid'in devam eden yaz transfer döneminde genç forvete duyduğu artan ilgiye karşı atıldı.

Leipzig'in spor direktörü Marcel Schäfer, geçtiğimiz çarşamba günü kulübün kesin tavrını şu sözlerle doğruladı: "Yan Diomande'nin gelecek sezon Leipzig ile oynamasını istiyoruz." Schäfer, oyuncunun 2030 yılına kadar uzanan sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, kendisini kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp için 130 milyon euro olduğunu belirtti.

Bu kararlı açıklama, Real Madrid'in 120 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Madrid ekibi, Avrupa futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biriyle hücum hattını güçlendirme çabasıyla Fildişi Sahilili forveti transfer hedeflerinin başına yerleştirmişti.

Demichelis kapıyı aralıyor

Alman ekibinin yeni teknik direktörü Arjantinli Martin Demichelis ise yıldız oyuncusunun ayrılma ihtimalini dışlamadı. Demichelis, cumartesi günü takımının son hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hâlâ Leipzig oyuncusu, ancak futbolda her şey mümkün" diyerek transfer için kapının tamamen kapanmadığına açık bir gönderme yaptı.

Diomande'nin adı, İspanyol ekibi Leganés ile oynadığı dönemden bu yana Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde öne çıktı. En umut vaat eden, dikkat çeken yeteneklerden biri hâline gelen oyuncu, birçok büyük kulübün dikkatini çekti; ancak şu an olduğu gibi Real Madrid'in ilgi seviyesine ulaşmamıştı.

Liverpool ve Paris beklemede

Genç forvete duyulan ilgi yalnızca Madrid ekibiyle sınırlı değil; hem Liverpool hem de Fransız ekibi Paris Saint-Germain de durumu yakından takip ediyor. Ancak Leipzig yönetiminin herkese verdiği yanıt aynı: Ya 130 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenecek ya da transfer hiç gerçekleşmeyecek.

Raporlara göre, Real Madrid'in beklenen teklifi ile talep edilen bedel arasındaki 10 milyon euroluk fark, transferin tamamlanmasının önünde bir engel oluşturabilir. Bu durum, Madrid ekibini Leipzig'in taleplerine boyun eğmek ile hücum hattını güçlendirmek için başka alternatifler aramak arasında zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor.