Herkes Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadrosuna son rötuşları yaptığını düşünürken, Kraliyet ekibinin masasında yeni bir isim güçlü şekilde öne çıktı: Avrupa'nın yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan genç Danimarkalı orta saha oyuncusu.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Real Madrid, Portekiz liginde yalnızca bir sezon geçirdikten sonra Porto ile sözleşmesinde 85 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Victor Froholdt'u (20 yaşında) kadrosuna katmak için büyük ilgi gösteriyor.

Froholdt, 2025 yazında Kopenhag'dan 20 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında Porto'ya katılmış ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri bir yıldan kısa sürede 50 milyon euroya yükselerek şu anda Portekiz liginin en değerli oyuncusu konumuna geldi.

Tahminlerin dozunu artıran şey ise, Porto başkanı Andre Villas-Boas'ın son günlerde başkent Madrid'de aniden ortaya çıkması oldu. Bu, kulübün mücevherinin adının Real Madrid ile anılmasıyla tam olarak aynı zamana denk geldi. İki taraf arasında doğrudan bir görüşme yapıldığına dair resmi bir teyit bulunmasa da, Portekiz kulübünün bir numaralı adamının Madrid'de bulunması yalnızca bir tesadüf olarak görülemez.

Mourinho'nun Froholdt'a olan ilgisi eski bir tanışıklıktan geliyor. Zira Portekizli teknik direktör, Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Danimarkalı oyuncuyu çokça övmüş ve sözleri bizzat Danimarka basınına kadar ulaşmıştı. Bugün Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte, oyuncunun adı Mourinho'nun özel bir talebi olarak yeniden güçlü bir şekilde gündeme geldi.

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Froholdt'un parlaması da bir tesadüf değildi. Portekiz ligini hak ederek kazanan teknik direktör Francesco Farioli'nin takımında temel bir dayanak noktası oldu. Sezonun maçlarının büyük bölümünü oynadı, tüm kulvarlarda 8 gol atıp 7 asist yaptı ve Avrupa Ligi'nde de belirleyici oldu. Ardından yeni sezona, 1 Ağustos'ta Torreense karşısında Portekiz Süper Kupası finalini kazanma golüyle ve maçın en iyi oyuncusu ödülüyle başladı.

Real Madrid şu anda durumu değerlendiriyor ve Froholdt'u Mourinho için tercih edilen bir seçenek olarak görüyor. Ancak Porto, elinde paha biçilemez bir mücevher bulunduğunun tamamen farkında ve onu, ancak 85 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir meblağ ödenmesi durumunda elden çıkaracak.