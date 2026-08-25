Real Madrid'in Sociedad karşısındaki kadrosunu 7 eksik vurdu

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın çarşamba günü La Liga'da Real Sociedad ile oynanacak maça hazırlık kapsamında, takımın bu sezonki ikinci resmi kadrosunu açıkladı.

Kadroda, çeşitli fiziksel sorunlar yaşamaları nedeniyle Tchouameni ve Endrick ikilisinin yokluğu sürerken, teknik direktörün davetlerini Mario Rivas, Sisteró ve Alexis Sierra adlı alt yaş kategorilerinden üç oyuncu tamamladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Tchouameni, Dünya Kupası'nın bitiminin ardından çıktığı iznden dönüşünden bu yana sürekli ağrılar çekiyor; öyle ki diğer takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkma fırsatını çok az buldu ve kraliyet ekibinin gelecek maçında yine hesaplarda yer almayacak.

Forvet oyuncusu Endrick ise sezon boyunca fiziksel sorunları önlemek amacıyla özel bir programa tabi tutuluyor; zira kulüp, Lyon'a kiralık gittiği geçen sezonki senaryonun, kas sorunları nedeniyle birkaç kez ara vermek zorunda kaldığı dönemin tekrarlanmasından kaçınmak istiyor.

Bacak kemiğindeki sorunlar, savunmacı Raul Asencio'nun kadro dışı kalmasına yol açtı; bu sakatlık dün Marca gazetesi tarafından açıklanmıştı ve Kanaryalı savunmacının ağrıları, önümüzdeki birkaç gün içinde cerrahi bir operasyon geçirmesini gerektirebilir.

Yarınki maçta yer almayacak oyuncular listesine Militao, Mendy, Rodrygo ve Thiago Pitarch da katılıyor; böylece İspanya Ligi'nin ikinci maçında takımın toplam eksik sayısı yedi oyuncuya ulaşıyor.

Real Madrid'in Real Sociedad maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Courtois, Lunin ve Sergio Mestre.

Savunma: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries ve Mario Rivas.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sisteró ve Alexis Sierra.

Hücum: Vinicius Junior, Mbappe, Espi, Diaz ve Yan Diomande.



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