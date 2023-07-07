Real Madrid'in sezon öncesi takvimi: Arda Güler bu yaz hangi takımlara karşı oynayacak?

İdil Erin Tetik
Arda Guler Real Madrid 2023-24Getty Images
Real MadridLa LigaA. Güler

Arda Gülerli Real Madrid'in 2023-24 sezonu öncesindeki maç takvimine ve hazırlık planlarına birlikte bakalım.

Real Madrid'in 2023-24 sezon öncesi dönemi, yaşlanan bir kadroyu canlandırma ve La Liga'da Barcelona ile aradaki farkı kapatma hedefiyle geçecek. Real Madrid'in hazırlık maçı takvimine ve sezon öncesi tüm planlarına GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Real Madrid 2023 hazırlık maçları

TarihMaçStadyum
23 TemmuzAC MilanRose Bowl, Pasadena, CA
26 TemmuzManchester UnitedNRG Stadium, Houston, TX
29 TemmuzBarcelonaAT&T Stadium, Arlington, TX
2 AğustosJuventusCamping World Stadium, Orlando, FL

Real Madrid, sezon öncesini Amerika turunda geçirecek. Yolculukları 23 Temmuz'da başlayacak, 2 Ağustos'ta bitecek.

Real Madrid'in hazırlık maçları hangi kanalda? Nasıl izlenir?

Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşu belli olmadı. Ancak hazırlık maçları, Real Madrid TV veya Real Madrid'in YouTube kanalında naklen yayınlanacak.

Real Madrid'in sezon öncesi kamp kadrosu

Real Madrid bu yaz farklı bir kadroya sahip olacak. Karim Benzema, Suudi Arabistan'a gitti. Jude Bellingham'ı transfer ettiler. Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e katılacağı söyleniyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler de İspanyol devinin yeni sezon öncesi tur kampında olacak.

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