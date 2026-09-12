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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısındaki ilk 11'inde sürpriz ve şok

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Y. Diomande
İspanya

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın beşinci haftasında bugün cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına çıkacak ilk on birini açıkladı.

Real'in ilk on birinde, son maçlarda yedek olarak forma giyen yeni transfer Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin yer alması dikkat çeken bir sürpriz oldu.

Asıl şok ise, son dönemde Kraliyet ekibinde gösterdiği çıkışa rağmen Türk oyuncu Arda Güler'in yedek kulübesinde oturmasıyla yaşandı.

Real Madrid'in ilk on biri şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Savunma: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konate – Antonio Rüdiger

Orta saha: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Hücum: Vinicius Junior – Yan Diomande – Kylian Mbappe

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