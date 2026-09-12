Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın beşinci haftasında bugün cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına çıkacak ilk on birini açıkladı.

Real'in ilk on birinde, son maçlarda yedek olarak forma giyen yeni transfer Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin yer alması dikkat çeken bir sürpriz oldu.

Asıl şok ise, son dönemde Kraliyet ekibinde gösterdiği çıkışa rağmen Türk oyuncu Arda Güler'in yedek kulübesinde oturmasıyla yaşandı.

Real Madrid'in ilk on biri şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konate – Antonio Rüdiger

Orta saha: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Hücum: Vinicius Junior – Yan Diomande – Kylian Mbappe

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