2021 FIFA Yılın Futbolcusu: Ödüller ne zaman verilecek? Adaylar ve favoriler kim?

Tolga İnan
Getty

FIFA'nın yılın en iyilerini belirleyeceği ödül töreniyle ve adaylarla ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey bu dosyada.

FIFA tarafından verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülleri, dünya çapında kadınlarda ve erkeklerde geride kalan yılın en iyi performanslarını onore ediyor.

Geçen yıl erkeklerde Robert Lewandowski'nin, kadınlarda ise Lucy Bronze'un kazandığı ödülün 2021 edisyonu için adaylar belirlendi.

Ödül töreni ne zaman yapılacak?

FIFA Yılın Futbolcusu ödülleri 17 Ocak 2022 Pazartesi günü verilecek.

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Geçen yıl 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen tören, pandemi kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi şekilde düzenlenmişti.

Töreni nasıl izleyebilirim?

'Yılın Futbolcusu' ödül törenini FIFA'nın YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından, ayrıca FIFA'nın resmi sitesinden izlemek mümkün olacak.

Nasıl oy verebilirim?

Futbolseverler FIFA.com üzerinden oylamaya katkıda bulunabiliyor.

Oylama süreci 11 Aralık 2021 tarihinde son bulacak.

Puskas ödülünün adayları ise ileri bir tarihte açıklanacak.

2021 Yılın Erkek Oyuncusu adayları

Bu yılın adayları 22 Kasım tarihinde açıklandı. Adayların duyurulmasıyla başlayan oylama süreci 10 Aralık 2021 Cuma günü bitecek.

Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Jorginho favoriler olarak öne çıkıyor. Diğer iddialı isimler ise N'Golo Kante, Karim Benzema ve Romelu Lukaku.

Oyuncu

Kulüp

Ülke

Karim Benzema

Real Madrid

Fransa

Kevin De Bruyne

Manchester City

Belçika

Erling Haaland

Borussia Dortmund

Norveç

Jorginho

Chelsea

İtalya

N'Golo Kante

Chelsea

Fransa

Robert Lewandowski

Bayern Munich

Polonya

Lionel Messi

Barcelona/PSG

Arjantin

Kylian Mbappe

PSG

Fransa

Neymar

PSG

Brezilya

Cristiano Ronaldo

Juventus/Manchester United

Portekiz

Mohamed Salah

Liverpool

Mısır



2021 Yılın Kadın Oyuncusu adayları

Barcelona'nın yıldızları Alexia Putellas ve Jennifer Hermoso, geçirdikleri harika sezonun ardından ödül için öne çıkıyor.

Oyuncu

Kulüp

Ülke

Stina Blackstenius

BK Hacken

İsveç

Aitana Bonmati

Barcelona

İspanya

Lucy Bronze

Manchester City

İngiltere

Magdalena Eriksson

Chelsea

İsveç

Caroline Graham

Barcelona

Norveç

Pernille Harder

Chelsea

Danimarka

Jennifer Hermoso

Barcelona

İspanya

Ji So-yun

Chelsea

Güney Kore

Sam Kerr

Chelsea

Avustralya

Vivianne Miedema

Arsenal

Hollanda

Ellen White

Manchester City

İngiltere

Alexia Putellas

Barcelona

İspanya

Christine Sinclair

Portland Thorns

Kanada

2021 Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü adayları

İtalya'yla Euro 2020'yi kazanan Roberto Mancini ve Chelsea'yle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Thomas Tuchel ödülün favorileri.

Teknik Direktör

Takım

Ülke

Antonio Conte

Inter/Tottenham

İtalya

Hansi Flick

Bayern/Almanya milli takımı

Almanya

Pep Guardiola

Manchester City

İspanya

Roberto Mancini

İtalya milli takımı

İtalya

Lionel Sebastian Scaloni

Arjantin milli takımı

Arjantin

Diego Simeone

Atletico Madrid

Arjantin

Thomas Tuchel

Chelsea

Almanya



2021 Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü adayları

Chelsea kadın takımının başındaki Emma Hayes öne çıkan isim, Barcelona kadın takımını çalıştıran Lluis Cortes de dikkat çeken bir diğer çalıştırıcı.

Teknik Direktör

Takım

Ülke

Lluis Cortes

Barcelona

İspanya

Peter Gerhadsson

İsveç milli takımı

İsveç

Emma Hayes

Chelsea

İngiltere

Beverly Priestman

Kanada milli takımı

İngiltere

Sarina Wiegman

Hollanda milli takımı / İngiltere milli takımı

Hollanda



2021 Yılın Erkek Kalecisi adayları

Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy bir numaralı aday olarak öne çıkıyor. Mendy'nin en ciddi rakipleri, Bayern'den Manuel Neuer ve Liverpool'dan Alisson.

Oyuncu

Kulüp

Ülke

Alisson

Liverpool

Brezilya

Gianluigi Donnarumma

AC Milan/PSG

İtalya

Edouard Mendy

Chelsea

Senegal

Manuel Neuer

Bayern Munich

Almanya

Kasper Schmeichel

Leicester

Danimarka



2021 Yılın Kadın Kalecisi adayları

Yarışın Chelsea'den Ann-Katrin Berger ile PSG ve Lyon formalarıyla izlediğimiz Christiane Endler arasında geçmesi bekleniyor.

Oyuncu

Kulüp

Ülke

Ann-Katrin Berger

Chelsea

Almanya

Christiane Endler

PSG/Lyon

Şili

Stephanie Lynn Marie Labbe

Rosengard/PSG

Kanada

Hedvig Lindahl

Atletico Madrid

İsveç

Alyssa Naeher

Chicago Red Stars

ABD


FIFPro Dünya Karması 2021

Ödül töreninde 2021 yılının 'rüya takımı' da açıklanacak. Dünya çapında profesyonel futbolcuların verdiği oylarla belirlenen 11, Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasındaki performansları dikkate alıyor.

Chelsea ve Manchester City oyuncularının yanı sıra, milli takım düzeyinde başarılar kazanan İtalya ve Arjantin'den de oyuncuların listede yer alması olası.

Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2016Cristiano RonaldoPortugal
2017Cristiano RonaldoPortugal
2018Luka ModricCroatia
2019Lionel MessiArgentina
2020Robert LewandowskiPoland

Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2016Carli LloydABD
2017Lieke MartensHollanda
2018MartaBrezilya
2019Megan RapinoeABD
2020Lucy Bronzeİngiltere

Erkeklerde Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2017Gianluigi Buffonİtalya
2018Thibaut CourtoisBelçika
2019AlissonBrezilya
2020Manuel NeuerAlmanya

Kadınlarda Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2019Sari van VeenendaalHollanda
2020Sarah BouhhaddiFransa

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2016Claudio Ranieriİtalya
2017Zinedine ZidaneFransa
2018Didier DeschampsFransa
2019Jurgen KloppAlmanya
2020Jurgen KloppAlmanya

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar

YılKazananÜlke
2016Silvia NeidAlmanya
2017Sarina WiegmanHollanda
2018Reynald PedrosFransa
2019Jill Ellisİngiltere
2020Sarina WiegmanHollanda