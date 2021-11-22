2021 FIFA Yılın Futbolcusu: Ödüller ne zaman verilecek? Adaylar ve favoriler kim?

FIFA tarafından verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülleri, dünya çapında kadınlarda ve erkeklerde geride kalan yılın en iyi performanslarını onore ediyor.

Geçen yıl erkeklerde Robert Lewandowski'nin, kadınlarda ise Lucy Bronze'un kazandığı ödülün 2021 edisyonu için adaylar belirlendi.

Ödül töreni ne zaman yapılacak?

FIFA Yılın Futbolcusu ödülleri 17 Ocak 2022 Pazartesi günü verilecek.

Geçen yıl 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen tören, pandemi kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi şekilde düzenlenmişti.

Töreni nasıl izleyebilirim?

'Yılın Futbolcusu' ödül törenini FIFA'nın YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından, ayrıca FIFA'nın resmi sitesinden izlemek mümkün olacak.

Nasıl oy verebilirim?

Futbolseverler FIFA.com üzerinden oylamaya katkıda bulunabiliyor.

Oylama süreci 11 Aralık 2021 tarihinde son bulacak.

Puskas ödülünün adayları ise ileri bir tarihte açıklanacak.

2021 Yılın Erkek Oyuncusu adayları

Bu yılın adayları 22 Kasım tarihinde açıklandı. Adayların duyurulmasıyla başlayan oylama süreci 10 Aralık 2021 Cuma günü bitecek.

Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Jorginho favoriler olarak öne çıkıyor. Diğer iddialı isimler ise N'Golo Kante, Karim Benzema ve Romelu Lukaku.

Oyuncu Kulüp Ülke Karim Benzema Real Madrid Fransa Kevin De Bruyne Manchester City Belçika Erling Haaland Borussia Dortmund Norveç Jorginho Chelsea İtalya N'Golo Kante Chelsea Fransa Robert Lewandowski Bayern Munich Polonya Lionel Messi Barcelona/PSG Arjantin Kylian Mbappe PSG Fransa Neymar PSG Brezilya Cristiano Ronaldo Juventus/Manchester United Portekiz Mohamed Salah Liverpool Mısır





2021 Yılın Kadın Oyuncusu adayları

Barcelona'nın yıldızları Alexia Putellas ve Jennifer Hermoso, geçirdikleri harika sezonun ardından ödül için öne çıkıyor.

Oyuncu Kulüp Ülke Stina Blackstenius BK Hacken İsveç Aitana Bonmati Barcelona İspanya Lucy Bronze Manchester City İngiltere Magdalena Eriksson Chelsea İsveç Caroline Graham Barcelona Norveç Pernille Harder Chelsea Danimarka Jennifer Hermoso Barcelona İspanya Ji So-yun Chelsea Güney Kore Sam Kerr Chelsea Avustralya Vivianne Miedema Arsenal Hollanda Ellen White Manchester City İngiltere Alexia Putellas Barcelona İspanya Christine Sinclair Portland Thorns Kanada

2021 Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü adayları

İtalya'yla Euro 2020'yi kazanan Roberto Mancini ve Chelsea'yle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Thomas Tuchel ödülün favorileri.

Teknik Direktör Takım Ülke Antonio Conte Inter/Tottenham İtalya Hansi Flick Bayern/Almanya milli takımı Almanya Pep Guardiola Manchester City İspanya Roberto Mancini İtalya milli takımı İtalya Lionel Sebastian Scaloni Arjantin milli takımı Arjantin Diego Simeone Atletico Madrid Arjantin Thomas Tuchel Chelsea Almanya





2021 Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü adayları

Chelsea kadın takımının başındaki Emma Hayes öne çıkan isim, Barcelona kadın takımını çalıştıran Lluis Cortes de dikkat çeken bir diğer çalıştırıcı.

Teknik Direktör Takım Ülke Lluis Cortes Barcelona İspanya Peter Gerhadsson İsveç milli takımı İsveç Emma Hayes Chelsea İngiltere Beverly Priestman Kanada milli takımı İngiltere Sarina Wiegman Hollanda milli takımı / İngiltere milli takımı Hollanda





2021 Yılın Erkek Kalecisi adayları

Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy bir numaralı aday olarak öne çıkıyor. Mendy'nin en ciddi rakipleri, Bayern'den Manuel Neuer ve Liverpool'dan Alisson.

Oyuncu Kulüp Ülke Alisson Liverpool Brezilya Gianluigi Donnarumma AC Milan/PSG İtalya Edouard Mendy Chelsea Senegal Manuel Neuer Bayern Munich Almanya Kasper Schmeichel Leicester Danimarka





2021 Yılın Kadın Kalecisi adayları

Yarışın Chelsea'den Ann-Katrin Berger ile PSG ve Lyon formalarıyla izlediğimiz Christiane Endler arasında geçmesi bekleniyor.

Oyuncu Kulüp Ülke Ann-Katrin Berger Chelsea Almanya Christiane Endler PSG/Lyon Şili Stephanie Lynn Marie Labbe Rosengard/PSG Kanada Hedvig Lindahl Atletico Madrid İsveç Alyssa Naeher Chicago Red Stars ABD

FIFPro Dünya Karması 2021

Ödül töreninde 2021 yılının 'rüya takımı' da açıklanacak. Dünya çapında profesyonel futbolcuların verdiği oylarla belirlenen 11, Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasındaki performansları dikkate alıyor.

Chelsea ve Manchester City oyuncularının yanı sıra, milli takım düzeyinde başarılar kazanan İtalya ve Arjantin'den de oyuncuların listede yer alması olası.

Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar

Yıl Kazanan Ülke 2016 Cristiano Ronaldo Portugal 2017 Cristiano Ronaldo Portugal 2018 Luka Modric Croatia 2019 Lionel Messi Argentina 2020 Robert Lewandowski Poland

Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar

Yıl Kazanan Ülke 2016 Carli Lloyd ABD 2017 Lieke Martens Hollanda 2018 Marta Brezilya 2019 Megan Rapinoe ABD 2020 Lucy Bronze İngiltere

Erkeklerde Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar

Yıl Kazanan Ülke 2017 Gianluigi Buffon İtalya 2018 Thibaut Courtois Belçika 2019 Alisson Brezilya 2020 Manuel Neuer Almanya

Kadınlarda Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar

Yıl Kazanan Ülke 2019 Sari van Veenendaal Hollanda 2020 Sarah Bouhhaddi Fransa

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar

Yıl Kazanan Ülke 2016 Claudio Ranieri İtalya 2017 Zinedine Zidane Fransa 2018 Didier Deschamps Fransa 2019 Jurgen Klopp Almanya 2020 Jurgen Klopp Almanya

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar