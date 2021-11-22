2021 FIFA Yılın Futbolcusu: Ödüller ne zaman verilecek? Adaylar ve favoriler kim?
FIFA tarafından verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülleri, dünya çapında kadınlarda ve erkeklerde geride kalan yılın en iyi performanslarını onore ediyor.
Geçen yıl erkeklerde Robert Lewandowski'nin, kadınlarda ise Lucy Bronze'un kazandığı ödülün 2021 edisyonu için adaylar belirlendi.
Ödül töreni ne zaman yapılacak?
FIFA Yılın Futbolcusu ödülleri 17 Ocak 2022 Pazartesi günü verilecek.
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Geçen yıl 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen tören, pandemi kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi şekilde düzenlenmişti.
Töreni nasıl izleyebilirim?
'Yılın Futbolcusu' ödül törenini FIFA'nın YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından, ayrıca FIFA'nın resmi sitesinden izlemek mümkün olacak.
Nasıl oy verebilirim?
Futbolseverler FIFA.com üzerinden oylamaya katkıda bulunabiliyor.
Oylama süreci 11 Aralık 2021 tarihinde son bulacak.
Puskas ödülünün adayları ise ileri bir tarihte açıklanacak.
2021 Yılın Erkek Oyuncusu adayları
Bu yılın adayları 22 Kasım tarihinde açıklandı. Adayların duyurulmasıyla başlayan oylama süreci 10 Aralık 2021 Cuma günü bitecek.
Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Jorginho favoriler olarak öne çıkıyor. Diğer iddialı isimler ise N'Golo Kante, Karim Benzema ve Romelu Lukaku.
Oyuncu
Kulüp
Ülke
Karim Benzema
Real Madrid
Fransa
Kevin De Bruyne
Manchester City
Belçika
Erling Haaland
Borussia Dortmund
Norveç
Jorginho
Chelsea
İtalya
N'Golo Kante
Chelsea
Fransa
Robert Lewandowski
Bayern Munich
Polonya
Lionel Messi
Barcelona/PSG
Arjantin
Kylian Mbappe
PSG
Fransa
Neymar
PSG
Brezilya
Cristiano Ronaldo
Juventus/Manchester United
Portekiz
Mohamed Salah
Liverpool
Mısır
2021 Yılın Kadın Oyuncusu adayları
Barcelona'nın yıldızları Alexia Putellas ve Jennifer Hermoso, geçirdikleri harika sezonun ardından ödül için öne çıkıyor.
Oyuncu
Kulüp
Ülke
Stina Blackstenius
BK Hacken
İsveç
Aitana Bonmati
Barcelona
İspanya
Lucy Bronze
Manchester City
İngiltere
Magdalena Eriksson
Chelsea
İsveç
Caroline Graham
Barcelona
Norveç
Pernille Harder
Chelsea
Danimarka
Jennifer Hermoso
Barcelona
İspanya
Ji So-yun
Chelsea
Güney Kore
Sam Kerr
Chelsea
Avustralya
Vivianne Miedema
Arsenal
Hollanda
Ellen White
Manchester City
İngiltere
Alexia Putellas
Barcelona
İspanya
Christine Sinclair
Portland Thorns
Kanada
2021 Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü adayları
İtalya'yla Euro 2020'yi kazanan Roberto Mancini ve Chelsea'yle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Thomas Tuchel ödülün favorileri.
Teknik Direktör
Takım
Ülke
Antonio Conte
Inter/Tottenham
İtalya
Hansi Flick
Bayern/Almanya milli takımı
Almanya
Pep Guardiola
Manchester City
İspanya
Roberto Mancini
İtalya milli takımı
İtalya
Lionel Sebastian Scaloni
Arjantin milli takımı
Arjantin
Diego Simeone
Atletico Madrid
Arjantin
Thomas Tuchel
Chelsea
Almanya
2021 Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü adayları
Chelsea kadın takımının başındaki Emma Hayes öne çıkan isim, Barcelona kadın takımını çalıştıran Lluis Cortes de dikkat çeken bir diğer çalıştırıcı.
Teknik Direktör
Takım
Ülke
Lluis Cortes
Barcelona
İspanya
Peter Gerhadsson
İsveç milli takımı
İsveç
Emma Hayes
Chelsea
İngiltere
Beverly Priestman
Kanada milli takımı
İngiltere
Sarina Wiegman
Hollanda milli takımı / İngiltere milli takımı
Hollanda
2021 Yılın Erkek Kalecisi adayları
Chelsea'nin file bekçisi Edouard Mendy bir numaralı aday olarak öne çıkıyor. Mendy'nin en ciddi rakipleri, Bayern'den Manuel Neuer ve Liverpool'dan Alisson.
Oyuncu
Kulüp
Ülke
Alisson
Liverpool
Brezilya
Gianluigi Donnarumma
AC Milan/PSG
İtalya
Edouard Mendy
Chelsea
Senegal
Manuel Neuer
Bayern Munich
Almanya
Kasper Schmeichel
Leicester
Danimarka
2021 Yılın Kadın Kalecisi adayları
Yarışın Chelsea'den Ann-Katrin Berger ile PSG ve Lyon formalarıyla izlediğimiz Christiane Endler arasında geçmesi bekleniyor.
Oyuncu
Kulüp
Ülke
Ann-Katrin Berger
Chelsea
Almanya
Christiane Endler
PSG/Lyon
Şili
Stephanie Lynn Marie Labbe
Rosengard/PSG
Kanada
Hedvig Lindahl
Atletico Madrid
İsveç
Alyssa Naeher
Chicago Red Stars
ABD
FIFPro Dünya Karması 2021
Ödül töreninde 2021 yılının 'rüya takımı' da açıklanacak. Dünya çapında profesyonel futbolcuların verdiği oylarla belirlenen 11, Ekim 2020 ve Ağustos 2021 tarihleri arasındaki performansları dikkate alıyor.
Chelsea ve Manchester City oyuncularının yanı sıra, milli takım düzeyinde başarılar kazanan İtalya ve Arjantin'den de oyuncuların listede yer alması olası.
Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|2018
|Luka Modric
|Croatia
|2019
|Lionel Messi
|Argentina
|2020
|Robert Lewandowski
|Poland
Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2016
|Carli Lloyd
|ABD
|2017
|Lieke Martens
|Hollanda
|2018
|Marta
|Brezilya
|2019
|Megan Rapinoe
|ABD
|2020
|Lucy Bronze
|İngiltere
Erkeklerde Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2017
|Gianluigi Buffon
|İtalya
|2018
|Thibaut Courtois
|Belçika
|2019
|Alisson
|Brezilya
|2020
|Manuel Neuer
|Almanya
Kadınlarda Yılın Kalecisi ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2019
|Sari van Veenendaal
|Hollanda
|2020
|Sarah Bouhhaddi
|Fransa
Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2016
|Claudio Ranieri
|İtalya
|2017
|Zinedine Zidane
|Fransa
|2018
|Didier Deschamps
|Fransa
|2019
|Jurgen Klopp
|Almanya
|2020
|Jurgen Klopp
|Almanya
Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü ödülünü geçmişte kazananlar
|Yıl
|Kazanan
|Ülke
|2016
|Silvia Neid
|Almanya
|2017
|Sarina Wiegman
|Hollanda
|2018
|Reynald Pedros
|Fransa
|2019
|Jill Ellis
|İngiltere
|2020
|Sarina Wiegman
|Hollanda