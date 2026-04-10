Real Madrid'in iki oyuncusu Camavinga'ya öfkeyle tepki gösterdi

Real Madrid'in iki oyuncusu, bugün Cuma günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan ve La Liga'nın 31. haftasına ait maçta, Girona'nın yıldızı Thomas Lemar'ın Merengues'in kalesine attığı golün ardından Fransız takım arkadaşları Eduardo Camavinga'ya karşı büyük öfkelerini dile getirdi.

51. dakikada Fede Valverde'nin güçlü şutuyla Real Madrid öne geçmişti, ancak 62. dakikada Lemar aynı şekilde Katalan ekibine beraberliği getirdi.

Lemar'ın golü, ceza sahası içinden sol ayağıyla attığı güçlü bir şutla geldi ve vatandaşı Camavinga'nın ayaklarının arasından geçerek ağlara gitti.

Top ağlara girer girmez, Ukraynalı kaleci Andriy Lunin ve Brezilyalı savunma oyuncusu Éder Militão, Girona'nın beraberliği yakalamasına neden olan savunma hatası nedeniyle Camavinga'ya öfkeyle yüklendi.

Maç, Real Madrid'in kalesinde 1-1 sona erdi ve Kraliyet Takımı, Real Mallorca ve Bayern Münih'e aynı skorla (2-1) yenildikten sonra üst üste üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi.