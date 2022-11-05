Fransız golcü, aşk hayatındaki mutluluğu model sevgilisinde buldu.

Karim Benzema, her zaman çok iyi zevklere sahip bir insan olduğunu gösterdi.

34 yaşındaki oyuncu, beşinci Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı muhteşem bir sezonun ardından geçen ay Ballon d'Or'un sahibi oldu.

1956'dan beri prestijli ödülü alan en yaşlı oyuncu olan Benzema, bu etkinlik için efsanevi rapçi Tupac Shakur'ın giydiği kıyafetini giyerek ona olan saygısını da gösterdi.

Yıldız golcünün gösterişli videolarda sıklıkla sergilediği pahalı arabalara ve mücevherlere olan tutkusu göz önüne alındığında, pop kültürüne olan ilgisi şaşırtıcı değildi.

Ve ona Ballon d'Or törenine eşlik eden yeni kız arkadaşı 32 yaşındaki Jordan Ozuna da dikkatleri çekmek için yeterince iyiydi.

Büyük aşk ne zaman başladı?

Benzema, aşk hayatını yıllarca gizli tuttu, ancak Ozuna ile haziran ayında yeni bir aşka yelken açtı.

Karim, uçakta uyurken çekilmiş bir fotoğrafını yayımlamıştı, ancak şahin gözlü hayranlar, çekimde bir kadının ayak parmağını hemen fark ettiler.

Bunun üzerine Madrid kaptanı gönderiyi hemen sildi, ancak hayranları o andan itibaren onun yeni bir ilişkisi olduğunu anlamıştı.

Ağustos ayında Jordan, Instagram hikayesinde Benzema'nın Şampiyonlar Ligi'ni kaldırırkenki görüntüsünü paylaştığında ilişkilerini açıklamış oldu.

Jordan, Benzema'ya geçen ay Paris'teki gösterişli Ballon d'Or töreninde eşlik ederken Benzema'nın eski eşi ve çocuğunun annesi Cora Gauthier de etkinliğe katıldı.

Garsonluktan modelliğe

Benzema'nın sevgilisi, törenden sonra Instagram'a şunları yazdı: "Dün gece büyülüydü. Bunu senden daha fazla kimse hak etmiyor bebeğim."

Ozuna, eskiden Las Vegas'ta çalışan bir garsondu, ancak şimdi Instagram'da 500.000'in üzerinde sansasyonel bir takipçi kitlesine sahip oldu ve bir fenomen olarak görülüyor.

Çarpıcı güzel, ABD merkezli birkaç model ajansıyla sözleşme imzalarken kıskanılacak bir figüre dönüştü.

Ve tüm dünya, garsonluktan modelliğe giden Jordan'ın kariyer basamaklarını birer birer çıkışına şahitlik ediyor.